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    Министерство обороны Азербайджана распространило заявление

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В последние дни армянская пресса, ссылаясь на официальные структуры страны, распространяет информации провокационного характера, пытаясь ввести в заблуждение общественность и обострить обстановку на линии противостояния войск.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Так, 8-го и 9-го апреля средства массовой информации Армении распространили информации о том, что якобы подразделения Азербайджанской армии подвергли обстрелу территорию Армении в Нахчыванском, Газахском и Товузском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

    Отметим, что подразделения Азербайджанской армии полностью соблюдают режим прекращения огня вдоль государственной границы с Арменией. Распространенные армянской стороной информации не соответствуют действительности, создают почву для последующих провокаций и не исключено, что подобные информации будут периодически распространяться в последующие дни.

    Министерство обороны заявляет, что провокации армянской стороны будут решительно пресечены, и нами будет дан незамедлительный, жесткий и сокрушительный ответ.

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