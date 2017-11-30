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    Курсанты Азербайджанского высшего военного училища провели учебные стрельбы

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    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В соответствии с планом и программой обучения курсантов Азербайджанского высшего военного училища (АВВУ) имени Гейдара Алиева в учебном центре "Карахейбат" идет интенсивная подготовка личного состава по всем специальностям.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, на учебных полях и оборудованных местах, а также на стрельбищах и директриссах днем и ночью ведется подготовка будущих офицеров.

    Организация и выполнение учебных стрельб проводится с учетом привития методических и практических навыков, необходимых с первых дней службы в войсках.

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