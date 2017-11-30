Курсанты Азербайджанского высшего военного училища провели учебные стрельбы

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В соответствии с планом и программой обучения курсантов Азербайджанского высшего военного училища (АВВУ) имени Гейдара Алиева в учебном центре "Карахейбат" идет интенсивная подготовка личного состава по всем специальностям.

Как сообщили Report в министерстве обороны, на учебных полях и оборудованных местах, а также на стрельбищах и директриссах днем и ночью ведется подготовка будущих офицеров.

Организация и выполнение учебных стрельб проводится с учетом привития методических и практических навыков, необходимых с первых дней службы в войсках.