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    Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан - ВИДЕО

    В группу вошли 42 военнослужащих

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Группа военнослужащих ВС Азербайджанской Республики из 42 человек в порядке ротации была отправлена в Афганистан, чтобы проходить службу в составе небоевой миссии "Решительная поддержка", которая осуществляется НАТО в Афганистане.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Отметим, что миротворческая миссия вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года.

    В настоящее время в миротворческой миссии в Афганистане участвуют 94 военнослужащих, в том числе два военных врача и два офицера инженерно-фортификационных войск.

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