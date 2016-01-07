Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан - ВИДЕО

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Группа военнослужащих ВС Азербайджанской Республики из 42 человек в порядке ротации была отправлена в Афганистан, чтобы проходить службу в составе небоевой миссии "Решительная поддержка", которая осуществляется НАТО в Афганистане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Отметим, что миротворческая миссия вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в миротворческой миссии в Афганистане участвуют 94 военнослужащих, в том числе два военных врача и два офицера инженерно-фортификационных войск.