Граждане Пакистана задержаны при попытке пересечения азербайджано-российской госграницы

26 ноября в 15:00 вблизи села Самурчай Хачмазского района в служебной зоне пограничной заставы пограничного отряда "Худат" Государственной пограничной службы (ГПС), были задержаны трое граждан Исламской Республики Пакистан, попытавшихся пересечь государст

26 ноября в 15:00 вблизи села Самурчай Хачмазского района в служебной зоне пограничной заставы пограничного отряда "Худат" Государственной пограничной службы (ГПС), были задержаны трое граждан Исламской Республики Пакистан, попытавшихся пересечь государственную границу из Азербайджана в Россию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

В ходе следствия было установлено, что задержанные намеревались перебраться в Россию, а оттуда в одну из европейских стран.

ГПС продолжает мероприятия по выявлению и нейтрализации канала нелегальной миграции.