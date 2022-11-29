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Граждане Пакистана задержаны при попытке пересечения азербайджано-российской госграницы

Граждане Пакистана задержаны при попытке пересечения азербайджано-российской госграницы 26 ноября в 15:00 вблизи села Самурчай Хачмазского района в служебной зоне пограничной заставы пограничного отряда "Худат" Государственной пограничной службы (ГПС), были задержаны трое граждан Исламской Республики Пакистан, попытавшихся пересечь государст
Армия
29 ноября 2022 г. 16:04
Граждане Пакистана задержаны при попытке пересечения азербайджано-российской госграницы

26 ноября в 15:00 вблизи села Самурчай Хачмазского района в служебной зоне пограничной заставы пограничного отряда "Худат" Государственной пограничной службы (ГПС), были задержаны трое граждан Исламской Республики Пакистан, попытавшихся пересечь государственную границу из Азербайджана в Россию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

В ходе следствия было установлено, что задержанные намеревались перебраться в Россию, а оттуда в одну из европейских стран.

ГПС продолжает мероприятия по выявлению и нейтрализации канала нелегальной миграции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandan Rusiyaya qanunsuz keçmək istəyən pakistanlılar saxlanılıb

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