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Азербайджанские танкисты еще на одну ступень приблизились к финалу конкурса Танковый биатлон - ВИДЕО

Азербайджанские танкисты еще на одну ступень приблизились к финалу кон

Азербайджанские танкисты, участвующие в конкурсе «Танковый биатлон», который проводится в рамках Армейских международных игр-2019 на подмосковном военном полигоне Алабино, еще на одну ступень приблизились к финалу.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В первом состязании первого дивизиона приняли участие команды Азербайджана, Казахстана, Китая и Сербии. Несмотря на дождливые и ветреные неблагоприятные погодные условия, азербайджанские танкисты достойно справились с поставленными задачами. 

По итогам состязаний эстафету на первом месте завершила команда Казахстана, на втором – команда Азербайджана, на третьем – команда Китая, на четвёртом – команда Сербии.

12 августа состоится второе состязание первого дивизиона.

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