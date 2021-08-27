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Азербайджанские танкисты успешно участвуют в "Армейских международных играх – 2021"

Азербайджанские танкисты успешно участвуют в "Армейских международных играх – 2021" Азербайджанские танкисты успешно выступили в очередном этапе конкурса "Танковый биатлон", проходящего на военном полигоне Алабино в Москве в рамках "Армейских международных игр – 2021".
Армия
27 августа 2021 г. 20:35
Азербайджанские танкисты успешно участвуют в Армейских международных играх – 2021

Азербайджанские танкисты успешно выступили в очередном этапе конкурса "Танковый биатлон", проходящего на военном полигоне Алабино в Москве в рамках "Армейских международных игр – 2021".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Удачно выступил экипаж нашей команды, померявшийся силами на этапе индивидуального заезда.

Азербайджанские танкисты, уничтожившие цели различными маневрами, заняли второе место в группе.

Лучшими на данном этапе были признаны белорусские танкисты, третье место заняла команда Сербии, а четвертого места удостоилась команда Казахстана.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani tankmen successfully participate in 'International Army Games - 2021'
Версия на азербайджанском языке ФотоTankçılarımız “Beynəlxalq Ordu Oyunları - 2021” yarışında uğurla iştirak edirlər

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