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Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу в направлении Товузского района

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу в направлении Товузского района 26 августа в 22:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Чинарлы Шамшеддинского района подвергли обстрелу из автоматов и пулеметов позиции Азербайджанской армии в направлении села Коханаби Товузского района.
Армия
27 августа 2021 г. 10:23
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу в направлении Товузского района
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26 августа в 22:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Чинарлы Шамшеддинского района подвергли обстрелу из автоматов и пулеметов позиции Азербайджанской армии в направлении села Коханаби Товузского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен.

Потерь среди личного состава Азербайджанской армии нет.

В настоящее время обстановка в этом направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.

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Версия на английском языке Armenian armed forces fire on Azerbaijani positions in Tovuz direction 
Версия на азербайджанском языке MN: "Ermənistan silahlı qüvvələri Tovuz rayonu istiqamətində mövqelərimizi atəşə tutub"

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