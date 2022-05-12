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В Азербайджане Минсельхоз оказал поддержку занимающимся шелководством фермерам

В Азербайджане Минсельхоз оказал поддержку занимающимся шелководством фермерам В Азербайджане завершен процесс раздачи промышленных семян гибридного шелкопряда фермерам на сезон 2022 года.
АПК
12 мая 2022 г. 14:48
В Азербайджане Минсельхоз оказал поддержку занимающимся шелководством фермерам

В Азербайджане завершен процесс раздачи фермерам кладок яиц гибридного шелкопряда для промышленного шелководства на сезон 2022 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, в этом году шелководам из 40 регионов было бесплатно роздано 11 130 коробок грен (яиц) тутового шелкопряда.

Процесс инкубации яичек шелкопряда осуществлялся на Гахской станции племенного шелководства, а также на новых предприятиях в Бардинском, Агсуинском, Физулинском и Загатальском районах. Накануне сезона все шелководческие хозяйства были продезинфицированы.

В этом году из Китая было импортировано 10 тыс. коробок грен тутового шелкопряда, а на Гахской станции племенного шелководства произведено 11 30 коробок.

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