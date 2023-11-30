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В Азербайджане часть процентов по аграрным кредитам будет субсидироваться

В Азербайджане часть процентов по аграрным кредитам будет субсидироваться Агентство аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства разрабатывает проект по субсидированию части процентов по кредитам, получаемым фермерами от банков.
АПК
30 ноября 2023 г. 14:00
В Азербайджане часть процентов по аграрным кредитам будет субсидироваться

Агентство аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства разрабатывает проект по субсидированию части процентов по кредитам, получаемым фермерами от банков.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Агентства Ровшан Мамедли на мероприятии "Поддержка фермеров и сотрудничество государственного и частного сектора" в Баку.

Кроме того, по его словам, фермеры могут получить кредит под государственную гарантию, а не под залог.

"Если государство гарантирует 50% кредита, фермеру может не понадобиться залог", - отметил представитель министерства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aqrar kreditlərin faizinin bir hissəsi subsidiyalaşdırılacaq

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