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    Россия назвала условия импорта томатов из Турции

    Стороны пришли к договоренности по данному вопросу

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Минсельхоз России предложил разрешить поставку томатов из Турции в объеме до 50 тысяч тонн в не сезон. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

    "Предложение минсельхоза состоит в том, чтобы разрешить Турции поставку в Россию томатов до 50 тыс. тонн. В конец года или в начале следующего года, когда у нас не сезон, скажем так", - сказал Дворкович.

    Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили на встрече в Анкаре сельское хозяйство, в том числе вопрос по поставкам турецких томатов в Россию.

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