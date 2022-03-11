Россия и Украина - главные импортеры азербайджанского граната: что ожидает рынок?

Продолжение войны между Россией и Украиной окажет негативное влияние на экспорт азербайджанского граната.

Продолжение войны между Россией и Украиной окажет негативное влияние на экспорт азербайджанского граната.

Об этом Report заявил председатель правления Общественного объединения "Азербайджанская ассоциация производителей и экспортеров граната" Фархад Гарашов.

Он отметил, что Россия и Украина являются основными рынками для экспорта граната:

“В настоящее время мы находимся в процессе выращивания граната. Экспорт граната продолжается с конца сентября, включая декабрь. Поэтому сегодня война не оказывает на нас никакого влияния. Но если так пойдут процессы, если продолжится введение экономических санкций против России, то покупательная способность российского рынка снизится, что снизит наш экспортный потенциал. Сегодня около 80% экспортируемого из Азербайджана граната поставляется на российский рынок, а 20% - на украинский".

По его словам, в этом году ожидается незначительное увеличение затрат на производство граната с учетом высоких цен на импорт лекарственных удобрений: "Падение стоимости российского рубля приведет к росту цен на гранат на рынках. Мы и так выращиваем гранат по высокой цене из-за затрат. Что касается украинского рынка, то если ситуация продолжится, мы потеряем этот рынок”.

Глава ассоциации отметил, что в настоящее время реализация продукции из граната осуществляется в российских торговых сетях по старым ценам: "Но отечественные производители задумываются о повышении цен. Потому что падение курса рубля в связи с нынешней ситуацией не так выгодно для наших предпринимателей. По этой причине рост цен неизбежен", - добавил Ф.Гарашов.

Отметим, что в прошлом году Азербайджан экспортировал 21 716 тонн граната на общую сумму 29,253 миллиона долларов США. Из них 15 042 тонны (26,638 млн долларов США) приходится на российский рынок, 4 975 тонн - на украинский рынок (1,951 млн долларов США), 438,93 тонны (169,13 тыс. долларов США) - на белорусский, 156,85 тонны (70,93 тыс. долларов США) - на казахстанский, 41 тонна (27,25 тыс. долларов США) - на долю Туркмении и 29,85 тонны (13,84 тыс. долларов США) - на долю Молдовы.