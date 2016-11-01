Президент Дагестана: Можем развивать сотрудничество с Азербайджаном в области сельского хозяйства

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ У нас имеется целый ряд документов по созданию транспортно-логистических центров и по производству сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал президент Дагестана Рамазан Абдулатипов.

По его словам, в Дагестане развернута широкая программа по импортозамещению, в рамках которой в республике производится продукция, которую Азербайджан втридорога закупает у других стран: "Прежде всего мы можем развивать сотрудничество в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности. Мы готовы предоставить азербайджанским предпринимателям земли в Дагестане для дальнейшей реализации продукции".

Р.Абдулатипов указал на важность развития межрегиональных отношений: "Представительств регионов как со стороны Азербайджана, так и России должно быть как можно больше".

Глава Дагестана также указал на слабое развитие туристических связей: "У нас фактически нет катеров, которые бы ехали из Астрахани в Махачкалу и оттуда в Баку. Мы в полной степени не используем туристические поезда между Баку и Махачкалой и в другие районы Азербайджана. Мы прорабатываем проект туристических поездов и начало авиаперелетов. Просто авиакомпании хотят сразу же иметь прибыль в первый месяц полетов".