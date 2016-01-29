​Председатель комитета: Несмотря на девальвацию, товарооборот остался стабильным

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Несмотря на две девальвации национальной валюты, объем товарооборота остался стабильным. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев.

А.Алиев отметил, что в прошлом году внешнеторговый оборот вырос на 60 млн. долларов по сравнению с 2014 годом: "В прошлом году в связи с Европейскими играми налогообложение в некоторых случаях было ограничено. Ряд товаров также освобожден от таможенных пошлин".

Председатель комитета сообщил, что в прошлом году было возбуждено 300 уголовных дел в связи с контрабандой.