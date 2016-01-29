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    ​Председатель комитета: Несмотря на девальвацию, товарооборот остался стабильным

    В прошлом году было возбуждено 300 уголовных дел в связи с контрабандой

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Несмотря на две девальвации национальной валюты, объем товарооборота остался стабильным. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев.

    А.Алиев отметил, что в прошлом году внешнеторговый оборот вырос на 60 млн. долларов по сравнению с 2014 годом: "В прошлом году в связи с Европейскими играми налогообложение в некоторых случаях было ограничено. Ряд товаров также освобожден от таможенных пошлин".

    Председатель комитета сообщил, что в прошлом году было возбуждено 300 уголовных дел в связи с контрабандой. 

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