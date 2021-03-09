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На 78 тыс. га. освобожденных от оккупации земель проведен сев

На 78 тыс. га. освобожденных от оккупации земель проведен сев Специалистами была проведена векторизация земель сельхозназначения
АПК
9 марта 2021 г. 14:56
На 78 тыс. га. освобожденных от оккупации земель проведен сев

С целью уточнения сельскохозяйственного потенциала земель, освобожденных от оккупации, специалистами была проведена векторизация земель сельскохозяйственного назначения и многолетних насаждений на основе текущих спутниковых снимков и обеспечено их картирование с включением в базу географических информационных систем.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана за 2020 год.

Согласно информации, на территориях, подконтрольных Национальной армии Азербайджана, из 147 тысяч гектаров земель осенний сев проведен на 78 тыс. гектарах.

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