Может ли дефицит на рынке удобрений снизить урожайность в Азербайджане?

Ажиотаж на европейском энергетическом рынке отразился и на смежных областях. Так, в настоящее время наблюдается кризис на мировом рынке минеральных удобрений. В частности, это относится к производству азотных удобрений. Рост цен на природный газ в 5-6 раз

Ажиотаж на европейском энергетическом рынке отразился и на смежных областях. Так, в настоящее время наблюдается кризис на мировом рынке минеральных удобрений. В частности, это относится к производству азотных удобрений. Рост цен на природный газ в 5-6 раз за год побудил отдельные европейские компании приостановить или ограничить производство. Так, KF Industries приостановила работу своих заводов в Великобритании, норвежская Yara сократит производство на 40% на своих заводах в Европе, испанская Fertiberia на время зачехлила аммиачную установку.

Есть и ряд других факторов, которые еще больше усугубляют ситуацию на мировом минеральном рынке. Прежде всего, Китай может заморозить экспорт минеральных удобрений со следующего месяца, чтобы избежать кризиса на местном сельскохозяйственном рынке. На эту страну приходится 30% мирового экспорта фосфорных удобрений. На рынке уже сложилась аномальная ситуация. Азотные удобрения стали продаваться дороже фосфорных. Тогда как в норме они были в 1,5-2 раза дешевле фосфорных удобрений. Стоимость продажи тонны карбамида выросла до 9-летнего максимума, составив 650 долларов США за тонну. Цены на это минеральное удобрение выросли на 70% с начала года.

Комментируя Report влияние последних тенденций на мировом рынке удобрений на Азербайджан, председатель Ассоциации производителей и импортеров удобрений Абдулгусейн Абдуллаев отметил, что сегодня рост цен на активное вещество стимулирует производителей удобрений повышать цены:

"Рост цен проявляется день ото дня. Процесс будет продолжаться еще некоторое время, поскольку цены еще не достигли своего пика. Природный газ составляет 80% стоимости азотных удобрений. Производство азотных удобрений невыгодно из-за цен на газ. Поэтому европейские компании, занимающиеся их производством, массово закрываются или значительно сокращают производство. Это обусловлено дефицитом удобрений на рынке и скачком цен. Подобные явления уже ощущаются у нас. Одним из основных рынков, куда мы импортируем удобрения, является Россия, где определены различные цены помесячно. Аналогичная ситуация наблюдается и у наших европейских партнеров. Пару дней назад мы обратились в итальянскую компанию, которая занимается производством удобрений. Однако эта компания не торопится приобрести активное вещество, поскольку неизвестно, по какой цене продаст удобрение спустя месяц. Дело в том, что закупка довольно продолжительный процесс. Доставка совершается как минимум за 45 дней, перевозка может занять 1-1,5 месяца. Расходы на транспортировку значительно возросли. Если раньше стоимость перевозки контейнера из Китая составляла 5-6 тыс. долларов, то сейчас она подскочила почти двоекратно. Минимальный порог роста цен на рынке составляет 15-17%, максимальный - 25-30%".

По мнению эксперта, для сохранения уровня урожайности в Азербайджане необходимо расширить использование альтернатив традиционным удобрениям:

"На фоне происходящих на мировом рынке процессов импортеры удобрений в Азербайджане также начали автоматически повышать цены на свою продукцию. Поэтому необходимо искать альтернативные средства для поддержания уровня урожайности и предотвращения роста цен на сельхозтовары. Таким образом, должен быть увеличен импорт органических минеральных удобрений, расширено производство биологических удобрений, которые мы производим на внутреннем рынке, должен быть обеспечен переход на удобрения животного происхождения. Cократив зависимость от внешних рынков, мы значительно подстрахуемся от подводных камней на мировом рынке минеральных удобрений. В свою очередь, наличие в нашей стране механизма субсидирования поставок удобрений фермерам позволит минимизировать негативное воздействие на них. А то, что объем субсидий напрямую зависит от уровня урожайности, является дополнительным стимулирующим фактором для фермеров".