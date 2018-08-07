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    Минсельхоз и Агентство продбезопасности будут действовать сообща на праздник Гурбан

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ "Министерство сельского хозяйства в связи с праздником Гурбан, который будет отмечаться 22-23 августа, осуществляет серьезные меры".

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра Ильхам Гулиев.

    По его словам, представляемая им структура будет работать совместно с Агентством продовольственной безопасности, на которое возложены вопросы, связанные с разделкой мяса: 

    "Министерство постарается по возможности вывести на рынок скот из находящихся в подчинении министерства хозяйств, а также обеспечить участие своих представителей в формируемых на местах рабочих группах. Кроме того, к определенным предпринимателям было сделано обращение, чтобы в канун праздника на продажу выводились здоровые животные. Мы стараемся осуществлять совместную деятельность с Агентством продовольственной безопасности, чтобы праздник Гурбан был организован на высоком уровне".

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