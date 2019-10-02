 Наверх

Министр сельского хозяйства Азербайджана находится с визитом во Франции

Министр сельского хозяйства Азербайджана находится во Франции

Во французском городе Курнон-д'Овернь (Cournon-d’Auvergne) состоялось открытие Международной выставки животноводства Sommet Elevage 2019.

Как сообщает французское бюро Report, делегация во главе с министром сельского хозяйства Азербайджана Инамом Каримовым будет представлять Азербайджан на мероприятии, организованном мэрией Клермон-Феррана.

В целом в выставке принимает участие 35 гостей и 95 000 участников из 38 стран. В мероприятии будут представлены 2000 животных 70 разных пород.

Выставка, которая проводится ежегодно, завершится 4 октября.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!