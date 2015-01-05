Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Казахстан в 2014 году экспортировал в Азербайджан 643 тонн сахара и кондитерских изделий из сахара.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете комитете таможенного контроля министерства финансов Казахстана.

Согласно информации, всего в 2014 году Казахстан экспортировал 8554,9 тонн сахара и кондитерских изделий из сахара, что на 52% меньше, чем в январе-ноябре 2013 года.

В страны СНГ Казахстан экспортировал 7026,9 тонн сахара. Из них в Азербайджан - 643 тонн, Киргизию - 1974 тонн, Таджикистан - 471,2 тонн и Узбекистан - 3511,7 тонн.