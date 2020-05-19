Казахстан назвал сроки снятия ограничений на экспорт муки и зерна

Министерство сельского хозяйства Казахстана планирует снять ограничения на экспорт муки, зерна и других продовольственных товаров с 1 июня.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказал министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

«Ограничения и квоты были введены во время ЧП для обеспечения продовольственной безопасности страны. Но на сегодняшний день в связи со снятием ЧП и в связи с тем, что страна сейчас обеспечена полностью продовольственными товарами, министерство планирует с 1 июня снять все ограничения и запреты. Соответствующий приказ находится на обсуждении и на согласовании», - сказал он.