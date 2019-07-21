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Кабмин Азербайджана расширил перечень заболеваний животных, лечение которых финансируется из госбюджета

Кабмин Азербайджана расширил перечень заболеваний животных

Кабинет министров Азербайджанской Республики внёс изменения в "Перечень особо опасных заболеваний животных, профилактика которых в области ветеринарии, диагностика и ликвидация финансируются из государственного бюджета".

Как передаёт Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

Согласно документу, в перечень общих заболеваний различных видов животных включён пастереллёз. Также в соответствии с решением, в перечень заболеваний мелкого рогатого скота включёны брадзот и анаэробная энтеротоксемия.

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