Кабмин Азербайджана расширил перечень заболеваний животных, лечение которых финансируется из госбюджета

Кабинет министров Азербайджанской Республики внёс изменения в "Перечень особо опасных заболеваний животных, профилактика которых в области ветеринарии, диагностика и ликвидация финансируются из государственного бюджета".

Как передаёт Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

Согласно документу, в перечень общих заболеваний различных видов животных включён пастереллёз. Также в соответствии с решением, в перечень заболеваний мелкого рогатого скота включёны брадзот и анаэробная энтеротоксемия.