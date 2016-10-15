Азербайджан разрабатывает план мероприятий с целью усовершенствования системы аграрного страхования

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Рабочая группа, созданная в целях усовершенствования системы аграрного страхования в Азербайджане, займется подготовкой специального плана мероприятий.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства Сейфаддин Талыбов.

"Как известно, Палата надзора за финансовыми рынками дала старт работам по усовершенствованию системы аграрного страхования в Азербайджане. Сельское хозяйство считается одним из самых рисковых сфер в мире. В целях снижения рисков и обеспечения возмещения фермерам возможного ущерба министерство сельского хозяйства и министерство финансов в 2015 году подготовили и передали на рассмотрение Милли Меджлиса соответствующий законопроект", - сообщил замминистра.

По его словам, ранее этим вопросом занималась Государственная служба страхового надзора, сейчас он находится в ведении Палаты надзора. Он также отметил, что совместная рабочая группа подготовит специальный план мероприятий и после того, как вышеуказанный законопроект будет принят, предпримет дальнейшие шаги в этом направлении.