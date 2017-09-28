Желание Сержа Саргсяна стать премьер-министром - борьба за место главы правительства ужесточается - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Блок Царукян", выступающий в парламенте Армении с оппозиционной позиции, неожиданно начал критиковать премьер-министра Карена Карапетяна.

Как сообщает Report со ссылкой на "Жаманак", члены блока высказывают негативные слова о главе правительства, критикуют его.

"Напалеон Азизян, который неделю назад хвалил Карена Карапетяна и отмечал, что тот работает лучше всех предыдущих премьер-министров, в своем выступлении вчера, сменив позицию, заявил, что недоволен деятельностью главы правительства и Кабинета министров. Состоящий в этом блоке заместитель председателя парламента Микаел Мелкумян сравнил Карена Карапетяна с бывшими премьер-министрами Тиграном Саркисяном и Овиков Абрамяном.

Поэтому можно предположить, что инструкция пришла сверху. Так что, в ближайшее время можно ожидать от "Блока Царукян" требований об отставке Карена Карапетяна. Подобное произошло, когда Тигран Саркисян был отправлен в отставку", - говорится в статье газеты.

Бывший председатель парламента Армении Галуст Саакян заранее выразил свою позицию по данному вопросу: "Серж Саргсян должен продолжить руководить страной. Он предложил очень хороший проект, который сам должен воплотить в жизнь".

Отметим, что с 2018 года парламент Армении перейдет на систему государственного управления. Полномочия президента будут сокращены, и он будет избираться парламентом. Срок полномочий нынешнего президента Сержа Саргсяна истекает в апреле следующего года. Также распространилась информация о его намерении управлять страной в качестве премьер-министра. Так что не исключается, что в следующем году борьба за кресло главы правительства ужесточится.

Нынешний премьер-министр Карен Карапетян также не скрывает своего желания оставаться на этом посту в 2018 году.

Однозначно можно сказать, что вопрос с правительством Армении решается не в Ереване. Директива на должность премьер-министра будет дана Кремлем.

Москва назначит под предлогом выборов имеющего наибольшее влияние своего человека. Можно предположить, что этот вопрос будет обсужден в ходе визита в Ереван премьер-министра России Дмитрия Медведева в октябре.

Таким образом, в Армении началась борьба за власть согласно новой Конституции.