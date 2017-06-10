Выборы в Британии: консерваторы со старыми проблемами перед новыми испытаниями - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В Великобритании состоялись внеочередные парламентские выборы. По первичным результатам, хоть руководимая действующим премьер-министром Терезой Мэй партия консерваторов и набрала 42%, она не сможет в одиночку сформировать правительство.

Парламент Великобритании насчитывает 650 членов. Для формирования правительства в одиночку политическая партия должна завоевать минимум 326 мест. Однако партия консерваторов с названным количеством депутатов смогла завоевать самое большее 316 мест в парламенте. Это дает основание полагать, что будет создано коалиционное правительство.

Согласно первоначальным итогам, руководимая Джереми Корбином оппозиционная партия лейбористов набрала 40,3%, партия либеральных демократов Тима Фаррона - 7,1%, Шотландская национальная партия Николы Стерджен – 3,1%, Партия независимости Соединённого королевства Пола Наттолла – 1,9%, остальные вместе набрали 5,3%.

К слову сказать, напомним, что по результатам проведенных в 2015 году парламентских выборов, партия консерваторов набрала 36,9%, партия Джереми Корбина – 30,4%, либералы – 7,9%, Партия независимости Соединённого королевства – 12,6%, политическая партия шотландцев- 4,7%.

Очередные выборы должны были состояться через 5 лет. Однако результаты референдума 23 июня 2016 года о выходе Британии из Евросоюза не обеспечили желания правящей партии. Премьер-министр того периода Дэвид Кэмерон подал в отставку. Из участвовавших в голосовании избирателей 52% проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, 48% - против.

Вместо Кэмерона руководить правительством стала Тереза Мэй.

Нынешний лидер консерваторов для завоевания еще больших мест в парламенте в апреле этого года объявила о проведении внеочередных выборов в парламент. Однако первичные результаты выборов показывают, что она не смогла достичь своих целей.

Выборы не прошли в выгодных условиях для правительства. После начала избирательной кампании в Лондоне совершили два теракта. Этим, безусловно, в основном воспользовалась оппозиционная партия лейбористов. Джереми Корбин обвинил правительство в проявлении слабости в борьбе с терроризмом, в сокращении 20 тыс. полицейских и сил безопасности, он заявил: "Экономя на обеспечении безопасности, вы не смогли уберечь граждан. Вы не смогли дешево защитить людей. Полицейская федерация предупреждала Терезу Мэй, однако она обвинила полицию в создании ложной паники".

Если бы в Лондоне не произошли последние события, вероятность других результатов выборов была велика. Потому что после Маргарет Тэтчер управление правительством Терезой Мэй стало вторым событием. В период премьерства "Железной леди" Великобритания добилась успехов, возродила экономику. Поэтому от "второй Железной леди" общественность королевства ждет повтора успехов.

В последние три года британское королевство смогло справиться с двумя тяжелыми событиями. Одним из них был названный выше Brexit. Второе – проведенный шотландскими избирателями референдум о независимости.

В результатах проведенного 18 сентября 2014 года референдума 55,3% шотландцев проголосовало за сохранение в составе Великобритании, в 44,7% - за выход из королевства.

Выход Британии из Евросоюза оказал влияние на вопрос. 28 марта этого парламент Шотландии спустя полтора года решил провести второй референдум в связи с независимостью.

Так, новые парламент и правительство вновь столкнулись с этими проблемами. Правда, один из них – выход из Евросоюза завершается. Планируется завершить этот процесс за два года. Второе – многовековая проблема Шотландии.

Ответственность за претворение этого в жизнь вновь ляжет на консерваторов. Велика вероятность создания коалиционного правительства. Кто будет возглавлять это правительство от консерваторов: действующий премьер-министр Тереза Мэй, министр иностранных дел Борис Джонсон, секретарь по вопросам Brexit Дэвид Дэвис?

Отметим тут, что 68-летний Джереми Корбин сторонник радикально левых политических взглядов. Он никогда не занимал высокопоставленные государственные должности. Ранее он был приверженцем известной как террористическая и ведущей вооруженную борьбу за выход Ирландии из состава королевства "Ирландской республиканской армии". Дж.Корбин неоднократно обвинялся в антисемитизме, критиковал НАТО. С этой точки зрения мала вероятность, что в перспективе эта партия будет руководить коалиционным правительством. Таким образом, в будущем Объединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии во главе с партией консерваторов пройдут новые испытания в связи с новыми и старыми проблемами.