Встреча в Ашхабаде – новый виток азербайджано-иранских отношений

Иран во всех отношениях является наиболее близким нам государством. Поэтому сотрудничество двух соседних и в некотором смысле родственных стран может придать импульс развитию региона, поспособствовав его благополучию и безопасности. Особый оттенок двустор

Иран во всех отношениях является наиболее близким нам государством. Поэтому сотрудничество двух соседних и в некотором смысле родственных стран может придать импульс развитию региона, поспособствовав его благополучию и безопасности. Особый оттенок двусторонним отношениям придает тот факт, что большую часть населения Ирана составляют азербайджанцы. Данное обстоятельство сближает Азербайджан и Иран.

Во время и после 44-дневной Отечественной войны отношения между соседями несколько пошатнулись. Напряженность вызвала незаконная деятельность иранских бизнесменов, перевозивших грузы по дороге Гафан-Горус. Впоследствии официальный Тегеран фактически признал этот нелицеприятный факт.

10 ноября иранские власти и депутаты поздравили Азербайджан с победой в Отечественной войне. По сути, эти поздравления явились признанием территориальной целостности Азербайджана, признанием того, что конфликт исчерпан. Уместно будет напомнить слова президента Ирана Ибрагима Раиси на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках Саммита Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде. “В Иране позиция каждого - от Верховного руководителя Исламской революции до всех чиновников в государственных структурах - заключалась в том, что территориальная целостность Азербайджанской Республики не должна нарушаться, что необходимо обеспечить территориальную целостность Азербайджанской Республики", - отметил Раиси.

В ходе своего выступления президент Ильхам Алиев подчеркнул общность истории и культуры народов Азербайджана и Ирана. “Уверен, что наша встреча придаст мощный импульс развитию ирано-азербайджанских связей”, - сказал глава азербайджанского государства.

Стоит отметить, что на двусторонних отношениях не лучшим образом отразились пандемия и козни соседней Армении. Тем не менее, за первые 8 месяцев 2021 года объем товарооборота между Азербайджаном и Ираном составил 256,011 млн долларов, что на 25,4% больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Объем экспорта за отчетный период составил 19,236 млн долларов, что на 14,6 % меньше годового показателя. Импорт составил 236,775 млн долларов, что на 30,3% больше в годовом эквиваленте.

За последние 5 лет между президентами Азербайджана и Ирана состоялось 12 встреч, осуществлено более 100 взаимных визитов, проведено 24 бизнес-форума и деловых встреч. До сих пор между нашими странами подписано более 150 документов. Иранские инвестиции в экономику Азербайджана составляют 3,4 млрд долларов.

Очевидно, что Ашхабадская встреча может придать новый импульс двусторонним связям. Эта встреча также свидетельствует о создании благоприятной атмосферы сотрудничества между сторонами.

Официальный Ереван и политические силы в Армении пытались воспрепятствовать сближению Азербайджана и Ирана, чиня разного рода козни. Так, во время выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в спортивном зале "Арарат" в Иране были вывешены плакаты “Карабах-это Армения!" Истинным виновником незаконного использования иранскими водителями автомобильной дороги Гафан-Горус является Армения. Потому что путь въезда этих водителей в страну определяла армянская сторона.

Однако несмотря ни на что Азербайджан и Иран смогли устранить разногласия дипломатическим путем. В Ашхабаде было подписано соглашение между Ираном, Азербайджаном и Туркменистаном. В церемонии подписания приняли участие президент Ильхам Алиев и президент Ирана Ибрагим Раиси. Согласно договору, из Туркменистана транзитом через Иран в Азербайджан будет поставляться до 1,5-2 млрд кубометров газа в год. Таким образом, потребности 5 провинций Ирана в природном газе будут удовлетворены. Вызывает интерес и повестка встречи президентов Азербайджана и Ирана. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в рамках транспортного коридора "Север-Юг", а также Зангезурского коридора. Иранская сторона сможет также воспользоваться возможностями данного транспортного узла.

Таким образом, Ашхабадская встреча еще раз доказала, что любой вопрос можно решить путем переговоров. Встречи и обсуждения, проводимые на основе взаимного уважения, признания территориальной целостности и суверенитета открывают в перспективе новые возможности для расширения и углубления сотрудничества. Встреча в Туркменистане дает основания полагать, что потенциал работы в этом направлении не исчерпан.