Влияние союза Эрдоган-Бахчели и позиции Абдуллы Гюля на президентские выборы - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Независимо от отношения друзей, врагов и проявляющих лояльность к этой стране, Турция – демократическая страна, управляемая все теми же методами. Свободное функционирование оппозиции в стране, открытая и жесткая критика, звучащая в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана со стороны его оппонентов, негативное отношение к принятым правительством решениям и действиям, а также другие факторы подобного рода говорят о том, что Турция остается приверженной свободе слова, мысли, прессы и собраний. Политическая жизнь в этой стране протекает в атмосфере жарких дискуссий и жесткой полемики.

Заявление председателя партии Националистического Движения, депутата Девлета Бахчели о поддержке кандидатуры Эрдогана на президентских выборах в 2019 году, а также выступление Эрдогана 9 января на расширенном фракционном заседании правящей партии Справедливости и развития создали некое оживление в общественно-политической жизни Турции. Если есть оживление в политической жизни, значит больше вероятности решения проблем в стране.

3 ноября 2019 года в Турции ожидаются президентские выборы. Подготовка к главной политической кампании уже сейчас нагнетает обстановку и повышает бдительность общественности страны. После краткого экскурса в политические события последних дней, мы попытаемся спрогнозировать результаты предстоящих президентских выборов. Высказывая на вышеуказанном заседании свое отношение к происходящему в стране, Реджеп Тайип Эрдоган заявил: “Участники кампании против референдума о переходе на президентскую форму правления, и ныне полагают, что вправе говорить. Те, кто пытался внести разлад, нанести ущерб единству и равенству в партии Справедливости и развития – не искренние попутчики этого каравана. Они останутся там же, где сошли с этого поезда, мы же продолжим свой путь”.

Имея ввиду 11-го президента Турции Абдуллу Гюля, Эрдоган заявил, что ранее входившие в правящую партию, а ныне предпочитающие быть в стороне, не имеют право говорить о партии. Отметим, что Абдулла Гюль подчеркивал необходимость освобождения гражданских лиц, оказавших сопротивление попытке военного переворота и террористического акта от правовой ответственности, призывая закрепить это положение в соответствующем постановлении, имеющим законную силу. В противном случае, по мнению Гюля, в будущем это может привести к внутренней конфронтации. Эрдоган заявил о безосновательности протеста А.Гюля. В ответ на это, 11-й президент Турции отметил, что остается при своем мнении, и впредь продолжит высказывать свое отношение к важным для страны и народа событиям и процессам.

Вторым немаловажным событием в политической жизни Турции стала благодарность Эрдогана в адрес лидера оппозиционной партии Националистического движения Девлета Бахчели. По словам Эрдогана, его встреча с лидером партии Националистического движения и обсуждение с ним насущных проблем в стране – вполне естественно: “Я благодарю Девлета Бахчели за его заявление о поддержке моей кандидатуры на предстоящих в 2019 году президентских выборах. Мы, как всегда, рядом с народом”. 8 января лидер партии Националистического движения заявил о принятом решении поддержать на президентских выборах кандидатуру Эрдогана и не выдвигать своего кандидата: “На парламентских выборах ПНД примет участие либо в союзе, либо единолично, а на президентских выборах мы поддержим кандидатуру Реджепа Тайипа Эрдогана”. 10 января планировалась встреча Эрдогана и Бахчели. На повестке встречи – в том числе и вопрос предстоящих в стране президентских выборов. Сотрудничество между ПСР и ПНД называют “Союзом местных и национальных”. Стороны заявят о сотрудничестве по формуле “2019+5”, то есть предстоящем после выборов 2019 года сотрудничестве на протяжении 5 лет. Такой формат означает, что правящая партия говорит “прощай” Абдулле Гюлю и приветствует Девлета Бахчели.

Национально-демократически направленная Партия великого единства, созданная и долгое время возглавляемая одним из видных турецких националистов Мохсуном Язычиоглу, также заявила о своем желании примкнуть к блоку “Союз местных и национальных”, поддержав на предстоящих президентских выборах кандидатуру Эрдогана.

Как же тогда сложится политическая картина в ходе президентских выборов? 1 ноября 2016 года официальные результаты выборов в парламент Турции 26-го созыва выглядели следующим образом: в голосовании приняли участие 85,23% избирателей. Правящая партия Справедливости и развития набрала 49,6 % голосов (317 мест в парламенте), Народно- республиканская партия - 25,22% голосов (134 места), Партия националистического движения - 11,7% (40 мест), Демократическая партия народов - 10,86% (вместе с независимыми депутатами – 59 мест). На президентских выборах, прошедших 10 августа 2014 года, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 21 млн 871 голос (51,79%), кандидат от Народно- республиканской партии и Партии Националистического движения – Экмеледдин Ихсаноглу - 15 млн 588 тыс. 58 голосов (38,44%), за председателя Демократической партии народов – Селахаттина Демирташа проголосовали 3 млн 958 тыс. 48 избирателей (9,7%). Тогда кандидатуру Эрдогана поддержала партия Отечества. Экмеледдина Ихсаноглу поддержали ПНД, НРП, а также партии Великого единства, демократы, демократы-левоцентристы, партия Верный путь, либерально-демократическая партия и еще 6 политических организаций. В то время в провинции Диярбакыр за Эрдогана проголосовали 33,48% избирателей, за его основного противника в этом крае – Демирташа отдали свои голоса 64,17% избирателей.

С 2014 года срок президентских полномочий снижен с 7 до 5 лет. Значит, есть вероятность изменений в предстоящие два года.

Демократическая партия народов, являющаяся выразителем идей террористической организации ПКК, не смогла скрыть своего желания расчленить Турцию, выступая с сепаратистских позиций. Лидер партии С. Демирташ был арестован за пособничество террористам. Правда, в отношении него пока не вынесен приговор. Однако “референдум по провозглашению независимости” автономии на севере Ирака в конце прошлого года показал нереальность претворения в жизнь подобной идеи, что ударило по имиджу ДПН в Турции. Отставки и требования отставки ведущих фигур партии дает основание полагать об ослаблении рядов ДПН, что снижает вероятность выдвижения кандидата от этой партии, могущего стать сильным противником на предстоящих президентских выборах. Таким образом, можно прогнозировать победу Эрдогана в провинции Диярбакыр. Есть вероятность, что Эрдоган наберет в этой провинции уже не 33,48% голосов, а 40-50%. Не исключено, что на итогах голосования скажутся последние визиты президента Турции в регионы.

Имя кандидата от Республиканской народной партии пока не разглашается. Однако голоса, собранные партией на последних парламентских выборах, внутрипартийные проблемы не снижают вероятность провала кандидата партии на президентских выборах. Вне всяких сомнений, на снижении голосов в поддержку Республиканской народной партии скажется выдвижении кандидатуры председателя “Хорошей партии”Мераль Акшенер. Поэтому в нынешних условиях можно сделать вывод, что утраченные голоса Демократической партии народов,Республиканской народной партии, а также голоса Партии Националистического движения будут отданы лидеру правящей партии. А это позволяет предположить, что на предстоящих выборах Эрдоган наберет больше голосов, чем на предыдущих. В этом вопросе ему могут помешать не столько партии, сколько бывшие соратники по партии и члены правительства, такие как Абдулла Гюль, Ахмед Давудоглу и БюлентАрындж. Из них пока только один – 11-й президент Турции Абдулла Гюль заявил о том, что будет высказывать свое мнение по поводу происходящего в политической жизни страны.

2018-ый год только начался. На нашем прогнозе могут негативно отразиться естественные и трагические события, серьезные перемены в регионе и мире. Демократическое развитие и его реализация в Турции остается ключевым фактором. Развитие и мощь страны кроются именно в этом, поскольку самый простой путь подсказывает демократия, а свободные и справедливые выборы являются одним из основных ее принципов.