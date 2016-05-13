Венские переговоры после безрезультатной Бернской встречи - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Спустя 41 день после 4-дневных боев 2-5 апреля на линии соприкосновения войск в оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана, 16 мая при посредничестве США и России в Вене (Австрия) состоится встреча президентов Азербайджана и Армении.

На встрече также ожидается участие министров иностранных дел России, США и Франции.

В канун встречи распространилось совместное заявление Минской группы ОБСЕ: "С учетом необходимости сокращения наблюдающихся немногим ранее на линии соприкосновения войск напряженности и насилия, считаем, что пришло время для встречи президентов Азербайджана и Армении".

Отметим, что 19 декабря прошлого года по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Берне (Швейцария) прошла встреча президентов Азербайджана и Армении. Встреча один на один длилась час.

Тот факт, что после встречи оккупированные территории Азербайджана не были освобождены, в очередной раз подтвердил заявления о безрезультатности переговоров.

Официальный Баку и посредники в урегулировании конфликта отмечают о желании мирного урегулирования конфликта.

Посредники, оккупанты и сепаратисты пытаются доказать обратное. После апрельских боев госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно обсуждали нагорно-карабахский вопрос по телефону. Это может также считаться важным фактором касательно освобождения оккупированных территорий Азербайджана, обеспечения территориальной целостности и пр.

Встреча президентов состоится в результате проведенных дипломатами переговоров, что увеличивает надежды на прекращение агрессии со стороны армян и освобождение территорий Азербайджана.

Выходит, что инициаторы встречи доказали, что в случае, если США и Россия придут к согласию в вопросе освобождения Нагорного Карабаха от армянской оккупации, вопрос нарушения территориальной целостности Азербайджана будет устранен за короткое время.

Красноречивые выступления Армении по поводу войны, представление ими Нагорного Карабаха как "своей территории" и т.д. может считаться средством давления в канун переговоров и встречи президентов. Другими словами, это может также считаться анонсом того, что после переговоров территории Азербайджана не будут освобождены от оккупации.

В действительности же, Армения и ее покровители обладают ограниченными политическими, социальными и военными возможностями для удержания в дальнейшем под оккупацией Нагорного Карабаха и прилегающих к нему азербайджанских территорий. Поэтому, видимо, подобными встречами они хотят выиграть дополнительное время и оставить ситуацию неизменной.

Власти и общественность Азербайджана требуют от Армении и посредников одного: оккупанты должны покинуть нашу территорию. Если этого не произошло, выдвинутые для обсуждений предложения не выглядят серьезными и логичными.

Выступая на прошедшем в прошлом месяце в Стамбуле XIII Саммите Организации исламского сотрудничества президент Азербайджана Ильхам Алиев открыто заявил: "В связи с конфликтом существуют 4 резолюции Совбеза ООН. В резолюциях звучит требование о незамедлительном и безоговорочном выводе армянских вооруженных формирований с территорий Азербайджана. Аналогичные решения были также приняты другими государствами, в том числе ОБСЕ, Парламентской Ассамблеей Совета Европы и пр. Однако страна-оккупант не считается с этими решениями и периодически прибегает к вооруженным диверсиям, чтобы нарушить переговорный процесс".

Удивительно, что международное сообщество ввело санкции против России из-за аннексии Крыма, поддержки сепаратистов на востоке страны и оказания помощи режиму Башара Асада в Сирии.

Однако, несмотря на наличие 4 резолюций Совбеза ООН об освобождении оккупированных территорий Азербайджана, ни в отношении Армении, ни ее покровителей не применили никаких международных запретов.

Таким образом, чего стоит ждать от Венской встречи глав государств?

За последние годы подобная встреча - встреча с участием президентов, госсекретаря США, министра иностранных дел России, сопредседателей Минской группы ОБСЕ пройдет впервые.

О том, принесет ли встреча пользу, можно будет говорить в случае принятия какого-либо документа об освобождении оккупированных территорий Азербайджана.

Международные посредники же в основном хотят отсутствия напряженности на линии соприкосновения войск. В совместном заявлении Минской группы ОБСЕ открыто прослеживается намек на это: "Учитывая необходимость сокращения наблюдающихся в последнее время насилия и напряженности на линии соприкосновения войск, считаем, что пришло время для встречи президентов Азербайджана и Армении. Основная задача министров иностранных дел будет заключаться в достижении консенсуса по мероприятиям, которые создадут благоприятные условия для укрепления режима прекращения огня и восстановления переговоров по всестороннему урегулированию конфликта на основе обсуждаемых принципов".

Как видно из совместного заявления, основная цель Венской встречи заключается в усилении режима прекращения огня и создании доверия между конфликтующими сторонами. Поэтому можно предположить, что Венская встреча также не приведет к серьезным изменениям на пути освобождения оккупированных территорий Азербайджана. Однако, принимая этот шаг, азербайджанская сторона поступает правильно, чтобы избежать в дальнейшем каких-либо возможных отговорок международных посредников и оккупанта. Так как, по сравнению с противоположной стороной, официальный Баку проявляет большую заинтересованность в урегулировании конфликта переговорным путем, нежели страна-оккупант.