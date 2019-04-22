Эксперт: В новом соглашении Азербайджана и ЕС будут учитываться интересы Баку - МНЕНИЕ

Сближение Азербайджана с ЕС - это одна из приоритетных целей внешней политики Баку.

Об этом Report заявил эксперт Фикрет Садыхов.

"Азербайджан шел к этому соглашению последовательно, шаг за шагом. Практически все пункты нового соглашения - насколько мне известно, на 90% - согласованы и подписаны. Остаются какие-то процентов 10. Наверняка, сюда входят вопросы энергетики, проблемы демократического развития, вопросы, связанные, прежде всего, с территориальной целостностью Азербайджана - что очень важно для нашей страны", - заявил Ф.Садыхов, добавив, что соглашение в конце концов будет подписано с учетом интересов сторон.

По его мнению, для Азербайджана соглашение, прежде всего, интересно в плане дальнейшей евроинтеграции.

"Для Европы Азербайджан является очень важным игроком, который будет обеспечивать энергетическую безопасность, будет стремиться к развитию всесторонних взаимоотношений в различных сферах - экономических, политических, гуманитарных. Я думаю, что после подписания договора этот процесс будет еще более углублен и развитие будет происходить системно и последовательно", - добавил эксперт.

По его словам, в процессе подписания соглашения Баку прикладывает все усилия, чтобы интересы Азербайджана были учтены и зафиксированы в этом документе.

"Главная наша задача - это пункт о признании территориальной целостности, который долгое время муссировался и обсуждался. Я думаю, что он должен быть обязательно отражен в этом соглашении с тем, чтобы документ был более полноценным и отвечающим нашим интересам", - подчеркнул Ф.Садыхов.

Эксперт выразил мнение, не стоит рассчитывать на моментальное решение ряда проблем после подписания соглашения с ЕС.

"Такой подход несколько наивный и нереальный. Просто другой момент, что наши интересы будут ближе ЕС. Мы станем ближе в плане экономического, энергетического, гуманитарного сотрудничества. Речь идет о совместных проектах, поездках различных групп населения, о расширении в целом пространства обучения, да и вообще практически все направления, которые будут отражены в этом соглашении, сблизят нас с ЕС. Мы можем стать, конечно же, полноценным игроком, для которого интересы Евросоюза также близки, как интересы Азербайджана для ЕС", - резюмировал он.