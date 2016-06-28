​Турецко-российские отношения: Анкара сказала чужим интересам "нет" - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Все войны, конфликты и подобного рода проблемы рано или поздно разрешаются. Можно привести множество примеров. Безусловно, отношения между враждующими Израилем и Исламской Республикой Иран будут налажены в ближайшее время.

Естественно, холодные отношения между Турцией и Россией также не могут продолжаться вечно. Наконец-то, появились некоторые признаки возможного восстановления связей между сторонами.

Отметим, что утром 24 ноября 2015 года принадлежащий военно-авиационной группе России в Сирии боевой самолет Су-24 нарушил воздушные границы Турции. ВВС Турции 10 раз предупреждали русских с требованием покинуть территорию, после чего турецкие истребители F-16 обезвредили Су-24. Один из пилотов был ранен, а другой умер на месте происшествия. В убийстве пилота подозревается гражданин Турции Алпарслан Челик.

После известных событий ситуация между считающимися союзниками Турцией и Россией обострилась.

Направив вчера письмо в адрес российского коллеги Владимира Путина, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью пилота "Су-24" и сожаление из-за сбитого самолета.

Касаясь текста направленного Путину письма, Эрдоган сказал: "Из-за сбитого самолета в отношениях между Турцией и Россией произошел кризис. Мы сделали шаг для устранения возникшего в отношениях негатива. Уверен, что письмо, направленное мною для восстановления отношений с Россией, принесет пользу нашим странам. Я также напомнил о наших возможностях для регионального сотрудничества в расширенном спектре. Верю, что за короткое время нам удастся покончить с ситуацией, наносящей ущерб обеим странам и нормализовать отношения".

Касаясь письма, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил: "Содержание письма ясно. Мы выразили свою инициативу. Обе страны хотят нормализации отношений. Думаю, что все идет к лучшему".

Б.Йылдырым также не исключил возможность проведения на этой неделе телефонного разговора между президентом Турции Р.Т.Эрдоганом и его российским коллегой В.Путиным: "Данный кризис нежелателен для народов Турции и России. Либо в среду, либо в четверг наш президент свяжется по телефону с Путиным".

Кремль также распространил информацию о письме президента Турции и подчеркнул о перечисленных в нем вопросах:

- Эрдоган выразил сожаление по поводу сбитого российского военного самолета;

- Он обещал, что сделает все возможное для восстановления прежних отношений между двумя странами;

- Турция выразила готовность совместного сотрудничества с Россией в борьбе с террором в регионе;

- Эрдоган выразил сожаление в связи со сбитым самолетом;

- Президент Турции выразил соболезнование семье погибшего пилота и заявил о глубокой скорби;

- Он отметил о начале следствия в отношении гражданина Турции, обвиняющегося в убийстве пилота.

Письмо Эрдогана не стало неожиданностью. Так как до этого официальной Анкарой было принято несколько шагов. Примером могут послужить письма, адресованные президентом Турции и премьер-министром страны российскому коллеге в День России, приглашение посла Москвы в Анкаре на организованный президентом ифтар (разговение), подготовка Турцией состоящего из 9-ти шагов документа.

Согласно данного подготовленного в качестве "дорожной карты" документа, Турция планирует возобновить прежние отношения до 15 декабря 2016 года. В документе официальная Анкара отмечает о нежелании присутствия третьей страны в восстановлении связей с Кремлем. В данном вопросе Турция основывается на опыт, приобретенный при устранении ситуации касательно связей с Израилем. Анкара считает, что при отсутствии посредника турецко-израильские отношения восстановились бы за более короткое время.

Данный шаг Турции в основном связан с политическими и экономическими факторами.

Отметим, что некоторое время назад Эрдоган заявил, что отношения между президентами США и России его разочаровывают. Он напомнил, что в одно время они с Бараком Обамой желали создать образцовые отношения между Америкой и Турцией, а в обсуждениях с Путиным хотели довести торговое сотрудничество с Россией до нового уровня.

"Очень жаль, что наши ожидания не оправдались, вместо улучшения экономического сотрудничества, мы усугубили его. Наши отношения в сфере внешней политики также оставляют желать лучшего", - подчеркнул турецкий лидер.

Кроме того, его разочаровывают такие факторы, как поставка Америкой оружия занимающемуся в Турции подрывной деятельностью террористическому ПКК и его крыльям PYD и YPG в Сирии, а также наличие проблем в отношениях к Эрдогану.

Аргументами для разочарования могут послужить также вопросы, способствовавшие отставке бывшего премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу.

На фоне усиления террористических нападений в отношении Турции, боев в Ираке и Сирии, принятия парламентом Германии резолюции о признании "геноцида армян" в то время, когда возрастал поток беженцев, и давлений, оказываемых США и европейскими странами по отношению к Турции в связи с террористическими курдскими группировками, официальная Анкара может в перспективе остаться одна.

Опасаясь этого, турецкое правительство отдало предпочтение нормализации отношений с Россией.

Безусловно, данный шаг также на пользу России. В корне этого стоит экономическая проблема, с которой столкнулся Кремль.

Правда, русские настаивали на том, чтобы турки принесли извинения. Это сравнивали с извинениями, принесенными Израилем Турции. Учитывая наличие изъяна во всех сравнениях, данный вопрос не является исключением.

Израиль совершил вооруженное нападение на перевозящих гуманитарную помощь граждан Турции. В результате были убиты 9 мирных граждан Турции. Российский военный самолет же был сбит из-за нарушения турецкой границы. Считаем, что основная разница именно в этом.

И наконец, в перспективе, восстановление турецко-российских связей может пресечь игры Евросоюза, потерявшего одного из членов организации - Британию. Восстановление связей между Москвой и Анкарой положительно скажется на активности Турции в урегулировании нагорно-карабахской проблемы. Кроме того, это также поможет выйти из трудной ситуации большому количеству граждан Азербайджана, столкнувшимся с рядом социальных и торговых трудностей после возникновения проблем между Анкарой и Москвой.

Вполне возможно, что договоренность между Россией и Турцией создаст условия для восстановления прежней деятельности азербайджанскими бизнесменами, занимающимися торговлей между Турцией, Азербайджаном и Россией.

Бинали Йылдырым также заявил о планах нормализации отношений с Египтом. Скорее всего, официальная Анкара видит, что играть в чужих интересах опасно.

Таким образом, можно предположить, что в ближайшее время Турция построит более тесные отношения с Израилем, Россией и даже Египтом.