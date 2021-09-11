Трагедия 11 сентября 20 лет спустя: мир вернулся к исходной точке

Минуло 20 лет со дня трагического события, изменившего мир и представления о безопасности. После серии террористических актов, совершенных 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, мир словно встрепенулся, став более бдительным. Кто совершил эти чуд

Минуло 20 лет со дня трагического события, изменившего мир и представления о безопасности. После серии террористических актов, совершенных 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, мир словно встрепенулся, став более бдительным. Кто совершил эти чудовищные преступления, унесшие жизни многих людей? Какие аспекты все еще покрыты завесой тайн? Какие изменения произошли в мире? Сообщается, что террористические акты 11 сентября совершила “Аль-Каида” во главе с Усамой бен Ладеном. В результате терактов погибли 19 террористов, 2 977 человек, большинство из которых гражданские лица (в том числе 246 пассажиров и членов экипажа самолетов, 2 606 человек погибли в здании Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, 125 - в здании Пентагона). 24 человека считаются пропавшими без вести. Согласно заключению правительственной комиссии и Конгресса США, на момент совершения теракта в торговом центре находились около 16 тысяч человек. Многие из них были эвакуированы из здания. Из 19 подозреваемых в угоне четырех самолетов, 15 были гражданами Саудовской Аравии, двое - Объединенных Арабских Эмиратов, один - Египта и один - Ливана.

По прошествии 20 лет в деле по событиям 11 сентября остается ряд неясностей. Некоторые склоняются к мысли о том, что все это было спланировано правительством США. Комментируя теракт в США, президент России Владимир Путин заявил, что не верит в причастность к этому трагическому инциденту американских спецслужб.

Кстати, теракт был совершен спустя примерно 8 месяцев после прихода к власти представителя республиканцев Джорджа Буша-младшего. Впоследствии никто из администрации США не подал прошение об отставке, а сам Буш был переизбран президентом в 2005 году. На момент совершения теракта в Афганистане верховодили талибы. 20 сентября Джордж Буш потребовал у них выдать бен Ладена, на что последовал отказ.

Стоит отметить, что после распада СССР Америка усилила военную активность на Ближнем Востоке. Процесс, начавшийся с оккупации Кувейта Ираком, дал толчок к этому. После теракта в сентябре казалось, что у США появилась возможность перейти в наступление в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. 7 октября 2001 года в Афганистане началась операция по свержению власти “Талибана”. 13 ноября Кабул был освобожден от талибов силами коалиции во главе с США. В январе 2002 года США создали тюрьму на военной базе Гуантанамо. Буш назвал Иран, Ирак и Северную Корею "осью зла".

Летом того же года он обнародовал доктрину “превентивной войны” против государств, угрожающих безопасности США. 11 октября Конгресс утвердил план удара по Ираку, а в марте 2003 года силы международной коалиции, состоящей из западного блока во главе с США, начали военную интервенцию в Ирак. 9 апреля Багдад вышел из-под контроля Саддама Хусейна. 3 октября следственная комиссия признала отсутствие оружия массового уничтожения в Ираке, о чем было заявлено в качестве причины начала военных действий против Саддама Хусейна. 13 декабря Саддам Хусейн был арестован. Одним словом, после событий 11 сентября США добились контроля над Афганистаном и Ираком.

В 2009 году к власти в США пришел Барак Обама, призывавший к переменам. В декабре 2010 года демонстрации накрыли Египет, Тунис, Йемен, Алжир, Ливию и Иорданию. Произошла смена власти в Египте, Тунисе и Ливии. Процесс, начавшийся в Йемене и Северной Африке, продолжается поныне. В период пребывания у власти Барака Обамы возникла террористическая организация ИГИЛ. Вооруженная террористическая группировка, действующая на территории Ирака и Сирии, 3 января 2014 года объявила о своей независимости, а 29 июня - о создании нового халифата. Новый президент США Дональд Трамп перебросил часть американских войск из Сирии в Ирак. После прихода к власти в 2021 году Джозефа Байдена США и их союзники по НАТО вывели свои войска из Афганистана. С 15 августа талибы вновь захватили контроль над этой страной.

Между тем, изменения произошли и в других регионах мира. Россия вторглась на территорию Грузии. В результате были созданы сепаратистские образования - Абхазия и Южная Осетия. После событий 11 сентября на территории Украины возник новый очаг конфликта. Крымский полуостров был аннексирован Россией. На территории Украины было создано два так называемых образования. На Южном Кавказе возникли новые реалии. Армянские оккупанты были изгнаны с территории Азербайджана. В Венесуэле была предпринята попытка свержения власти. На Кубе произошла смена власти. Вьетнам расширил торговые связи с США. Непримиримые враги - США и Северная Корея, что называется, зарыв томагавки войны, приступили к переговорам на высшем уровне.

Таким образом, за 20 лет в мировой политике произошло множество судьбоносных событий, на многие из которых повлиял теракт 11 сентября. Ранее считалось, что за этими событиями стоит "Талибан", однако происходящее ныне в Афганистане дает пищу для размышлений и новых предположений. Каким образом талибы пришли к власти в Афганистане и почему им позволили сделать это силы, когда-то неистово им противодействовавшие. Прецедент создан. Возможно, спустя несколько лет "Аль-Каида" и ИГИЛ появятся в какой-либо другой стране. Таким образом, международное сообщество вернулось к исходной точке с той лишь разницей, что ведущие мировые державы готовы сесть за стол переговоров с теми, которых еще не так давно считали террористами...