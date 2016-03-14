​Теракты в Анкаре: Отмена визитов Эрдогана, три подозрительные группы - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Вчера вечером в столице Турции Анкаре вновь совершили теракт, в результате которого погибли 37, были ранены 125 человек. По информации, теракт совершили двое, одна из которых женщина. Отмечается, что они также погибли в результате взрыва.

В последние дни существовала вероятность теракта в Турции. Так, 27 февраля полиция Анкары занималась на территории "Кызылай" поисками автомобиля, в котором, предположительно, была заложена мина.

Согласно информации, за последние недели турецкая полиция и органы безопасности распространяли информацию о поиске принадлежащих террористическому ПКК шести автомобилей, в которые были заложены бомбы. Кроме того, приступили к поискам незаконно перешедших границу страны террористов-смертников.

Согласно информации, из-за установки в автомобилях пластических взрывчаток "С-4", обнаружить их поисковой системой "X-ray" не удается.

С этой точки зрения, можно предположить, что в совершении терактов в Турции, в особенности 3 терактов в Анкаре, замешаны определенные силы.

Хотелось бы напомнить об этих кровавых событиях.

За последние 5 месяцев перед визитами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан и Туркменистан совершаются теракты. По этой причине поездки откладываются.

В результате теракта, совершенного в Анкаре 10 октября 2015 года, погибли 102 человека, около 500 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Тогда пришлось отложить предусмотренную в Ашхабаде трехстороннюю встречу между лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Туркменистана Гурбангулу Бердымухаммедовым.

Президент Турции заявлял, что к теракту в Анкаре причастны также ИГ, ПКК, "аль-Мухаберат" (приближенное в Башару Асаду министерство безопасности Сирии), группировка ПКК на севере Сирии (сирийское крыло ПКК).

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, теракт, в результате которого погибли 102 человека, организовывался ими совместно. Президент Турции должен был приехать в Азербайджан для участия на предстоящем 17 февраля заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан.

Визит пришлось отложить из-за теракта, совершенного 17 февраля близ общежития военнослужащих в Анкаре.

В результате кровавого события погибли 29, был ранен 61 человек.

За день до совершенного 13 марта теракта распространилась информация о планах осуществить отложенный 15 февраля визит Реджепа Тайипа Эрдогана. До этого также распространилась информация о том, что поездка будет осуществлена в апреле.

По последним данным, завтрашний визит остается на повестке.

Эти теракты, совершенные до визита президента Турции в Баку и Ашхабад, могут также преследовать цель скрыть следы. Однако следует учесть, что как Азербайджан, так и Туркменистан являются странами, обладающими углеводородными ресурсами. Кроме того, из Азербайджана проводятся линии электропередач, автомобильные и железнодорожные транзитные пути. Безусловно, существуют не желающие этого государства и группы.

Поэтому сближение между Азербайджаном и Турцией во всех сферах (сюда в определенной степени также можно включить Туркменистан) раздражает эти силы. По этой причине, существует вероятность как прямой, так и косвенной причастности указанных сил и государств к терактам в Турции.

В первую очередь, эти подозрительные силы поддерживают ПКК и ее сирийские крылья, а также осуждают официальную Анкару.

Причину совершения теракта в канун визита Эрдогана в какой-то степени также можно считать сигналом давления на Турцию из-за Азербайджана.

Можно также предположить, что это является предупреждением для официального Баку.

Другими словами, данные теракты могут преследовать цель поставить под сомнение безопасность различных проходящих через Турцию и Азербайджан энергетических и транспортных линий и добиться потери доверия к ним.

14 марта в Женеве пройдет заседание, связанное с урегулированием конфликта в Сирии, где ожидается участие как Турции, так и других заинтересованных сторон. В отличие от России и США, официальная Анкара выступает против участия на данном заседании представителей сирийских крыльев ПКК (PYD, YPG).

Поэтому можно предположить, что подобными терактами пытаются заставить Турцию отказаться от своей позиции.

За день до кровавых событий несколько левых террористических организаций, в том числе ПКК, распространили извещения под названием "Объединенное революционное движение народов".

Они заявили, что для повышения революционного настроя в Турции воспользуются всеми средствами, в том числе вооруженной борьбой.

В интервью французскому изданию "Le Monde" один из ведущих представителей ПКК Джамиль Байык заявил о намерении создать в ближайшие дни вместе с зарубежными группировками и группировками в пределах Турции "революционный фронт сопротивления": "В нынешней ситуации нет необходимости в том, чтобы сложить оружие в борьбе против Турции. Наоборот, в ближайшее время ситуация в Турции еще более обострится".

Безусловно, турецкую модель Ислама также не одобряют террористическая "Аль-Каида" и ее союзники. Было бы неправильно упускать из виду и то, что теракт могли совершить и эти силы.

Таким образом, подозреваемых в совершенном 13 марта теракте в основном можно разделить на 3 группы:

Первая - Враждующие с Турцией государства, которые поддерживают выступающие против этой страны террористические группировки;

Вторая - Другие марксистско-ленинские группировки во главе с ПКК;

Третья - Те, кто называют себя "носителями истинного Ислама".