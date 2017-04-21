Теракт в Париже: предупреждение будущему президенту - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Беженство, голод и нищета, взрывы с Сирии, Ираке, Афганистане и Сомали превратились для мировой общественности в обычное явление.

Уже людей не удивляют такие события, как изгнание людей с исконных территорий и становление их беженцами и вынужденными переселенцами, многочисленные жертвы в результате голода и взрывов. В числе причастных к возникновению подобных ситуаций, наряду с террористами, также упоминаются развитые страны мира или же ведущие силы. Поэтому, наверное, аналогичное событие начинает становиться обычным и в Европе.

В результате перестрелки, произошедшей вчера на Елисейских полях в центре Парижа, погибли 2 сотрудника полиции, один террорист был обезврежен, а двое сотрудников полицейского патруля и одно гражданское лицо были ранены.

За последние 3 года во Франции совершено два крупных теракта. Один из них произошел в 2015 году в парижском концертном зале "Батаклан". В результате этого кровавого события погибли 130 и ранены 350 человек, 99 из которых были в тяжелом состоянии.

Другой теракт произошел 14 июля на праздничном мероприятии, приуроченном ко дню взятия Бастилии. В результате теракта в Ницце погибли 84 человека, еще 200 были ранены.

Отмечается, что вчерашнее вооруженное нападение было совершено ранее судимым 39-летним Абу Юсуфом аль-Белджики. Он открыл огонь из автомата "Калашникова" российского производства. Полиция занимается поисками его сообщников.

После перестрелки президент Франции Франсуа Олланд сказал: "Наша безопасность находится под угрозой. Каждый должен оказать поддержку официальным лицам по безопасности для выполнения ими своих обязанностей. Нападение носило террористический характер. Его расследованием займется антитеррористический отдел прокуратуры".

Интересно, что до событий также распространяются сообщения о том, что будет совершен теракт.

За два месяца до совершенного в июле прошлого года теракта, то есть в мае 2016 года, во Франции распространились сообщения о возможном теракте.

За два дня до последнего события, то есть 18 апреля, в Марселе были задержаны двое подозреваемых в планировании теракта во Франции. Один из них 1987-го, а другой 1993-го года рождения.

Совершение в основном подобных событий во Франции также угрожает безопасности Евросоюза и политики, внедряемой данной структурой, одним из лидеров которой является это государство.

Заявление, сделанное два месяца назад Франсуа Олландом по поводу президентских выборов может считаться еще одним намеком на угрозу безопасности его страны: "Президентские выборы определят будущее не только Франции, но и Европы".

Говоря о лидере Партии "Национальный фронт" Франции Марин Ле Пен, он сказал: "Существует угроза завоевания ею победы".

Перестрелка произошла за три дня до президентских выборов, во время теледебата кандидатов.

Кстати, первый тур президентских выборов состоится 23 апреля, а второй – 7 мая. В данной политической кампании примут участие 5 кандидатов: Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Франсуа Фийон, Жан-Люк Маланшон и Бенуа Амон.

Согласно результатам опроса среди 2 810 избирателей, проведенного 17-20 апреля по заказу телеканала "Cnews", журнала "Paris Match" и радиостанции "Sud Radio", 24% опрошенных ответили, что проголосуют за Макрона, 22,5% - за Ле Пен, 19,5% - за Фийона, 18,4% - за Маланшона, 7 % - за Амона. По результатам итогового опроса мнений, Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон станут победителями первого тура президентских выборов. Социологи прогнозируют проигрыш Ле Пен во втором туре.

Ответственность за почти все совершенные в последнее время во Франции теракты на себя взяла террористическая группировка ИГИЛ.

В теледебатах кандидаты не скрывали, что в случае избрания их основной целью станет ИГИЛ.

Макрон заявил, что готов вести борьбу с терроризмом как в стране, так и за ее пределами. Он отметил, что в случае его избрания президентом Франция также присоединится к операциям по точечным авиаударам для уничтожения склада с химическим оружием Башара Асада.

Ле Пен заявила: "Важно атаковать исламский терроризм".

Фийон отметил, что борьба с терроризмом составит основу деятельности очередного президента Франции.

Можно сказать, что все кандидаты в президенты Франции говорили об "исламском терроре" и его "опасности".

Самой резкой среди кандидатов считается Ле Пен. В 2015 году в ее отношении было возбуждено уголовное дело за размещение на своей странице в твиттере фотографий зверств, совершаемых террористической группировкой ИГИЛ. Ожидалось, что Ле Пен будет осуждена на три года лишения свободы и выплатит штраф в размере 79 тысяч долларов.

Она заявила, что разместила эти фотографии на странице для демонстрации совершаемых ИГИЛ зверств.

Некоторые журналисты во Франции приравняли руководимый ею национальный фронт к ИГИЛ.

В этой стране, как и в других западных странах, кандидаты в президенты и депутаты обещаниями "борьбы с исламским терроризмом" или усилением деятельности в этом направлении пытаются заработать голоса избирателей.

Это в свою очередь увеличивает склонность общества к радикализму в этих странах. Потому что сейчас предполагается, что около 6 млн населения Франции мусульмане. В 2020-2025 гг. их численность может достичь 12 млн. По данным на 2014 год, население Франции составляет 66 млн человек.

В действительности главная цель террористов заключается в том, чтобы добиться раскола французского общества по религиозной принадлежности.

Другими словами, подобные теракты считаются факторами, рождающими в этих обществах ненависть и злобу по отношению к мусульманам.

Это в ряде случаев приносит свои плоды. К примеру, оскорбление мечетей во Франции, унижение религиозных чувств мусульман в журнале "Шарли Эбдо", появление таких политиков, как Ле Пен, являются результатом подобных процессов.

Так, можно предположить, что перестрелка в центре Парижа – предупреждение и для избираемого нового президента Франции. Это также может быть шагом, предпринятым для того, чтобы новый глава государства в перспективе сторонился сотрудничества с теми, кто поддерживает террористов.