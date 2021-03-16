СПРОС РОЖДАЕТ РОСТ: тенденция повышения цен на рынке недвижимости продолжится

Перемещение основной строительной активности в Карабах с одной стороны сузит объем предложения в столице, с другой может оказать некоторое воздействие и на спрос

Рынок недвижимости начал постепенно набирать обороты после «пандемической» спячки. Эксперты связывают это не только с некоторым ослаблением карантинных ограничений, но и с активностью ипотечного кредитования. Вместе с тем, наблюдается парадоксальная ситуация: несмотря на то, что объемы рынка все еще существенно отстают от ситуации, скажем, двухлетней давности, цены на жилье сегодня высокие и продолжают расти.

Надо сказать, такая ситуация наблюдалась не только у нас – риелторы по всему миру отмечают, что ожидаемого обвала цен на недвижимость в период пандемии не произошло. Напротив, рынок оказался устойчивее к вызовам, чем при предыдущих экономических кризисах. Эксперты это связывают с тем, что вынужденная самоизоляция позволила многим пересмотреть свое отношение к жилью - если раньше многие воспринимали квартиру как место, куда приходят только ночевать, то в период карантина дом или квартира воспринимаются как жилое пространство, в котором должны быть личные, общественные и рабочие зоны.

В Баку на этом особо начали дорожать частные дома на окраинах или дачные застройки в пригороде – за год рост цен в этом сегменте составил около 11%. Такая ситуация связана с ростом спроса на них: лишенные возможности путешествовать, а в периоды жестких локдаунов даже гулять по паркам жители столицы предпочитали изолироваться в загородных домах, чтобы хоть так быть больше «на воздухе». Тенденция продолжается и в этом году – конца-то пандемии пока не видно…

Вместе с тем, по мнению риелторов, перегрев цен на рынке недвижимости в этом году можно связать и с приходом на рынок выжидавших покупателей – спад карантинных ограничений позволил им активнее заняться поиском жилья.

С другой стороны, очень серьезную роль играет рост объема ипотечных кредитов – как указывает статистика Центробанка, банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда только в январе 2021 года выдали ипотечных кредитов на сумму 16,9 млн манатов, что в 2,8 раза больше показателя аналогичного периода 2020 года. Напомним, что за весь прошлый год было выдано ипотечных кредитов на 257,5 млн манатов, т.е. на 49% больше показателя 2019 года. При том, что основной объем новых ипотечных лимитов банкам со стороны фонда начал поступать с середины января, то скорее всего, именно в марте-апреле на рынке будет наблюдаться особый ажиотаж. На этот раз «в цене» квартиры с ремонтом в старых и новых застройках.

Еще один традиционный фактор активности на рынке недвижимости – рост цен на нефть. Прямой связи тут нет, но чем выше стоимость барреля, тем больше ожиданий всплеска экономической активности, что влияет на рост доходов населения. А недвижимость была и остается одной из пусть и не самых надежных, но стабильных инструментов для хранения «лишних денег» и ведения «ленивого бизнеса» (сдача в аренду).

Вместе с тем, на фоне не унимающегося спроса на недвижимость, объемы его предложения падают, и это как раз по большей части в связи с пандемией, а также введением новых стандартов на застройку. Так, напомним, если раньше на одном гектаре участка можно было построить недвижимость на 40-50 тысяч квадратных метров площади, то по новым нормативам эта цифра составляет от 25 до 30 тысяч. Соответственно, строительным компаниям приходится накладывать свои потери на стоимость «конечной продукции». Тем более, что в последние годы им приходится перевести на полностью «белую» бухгалтерию свой бизнес, что также приводит к росту расходов, которых ранее не было. В итоге, в новых проектах по строительству уже наблюдается рост расходов на 10-15%.

"Мы ожидаем существенную активность на рынке из-за масштабных программ по возвращению населения в Карабах". Рамиль Османлы Эксперт по недвижимости

Учитывая все это, можно сказать, что рост цен вполне объективен, более того, эксперты уверены, что тенденция будет продолжена.

«Динамика роста цен продолжится, тем более что впереди сезонные факторы, влияющие на этот процесс. Это касается и долгосрочных прогнозов – мы ожидаем существенную активность на рынке из-за масштабных программ по возвращению населения в освобожденные территории Карабаха», - считает эксперт по недвижимости Рамиль Османлы.

Перемещение основной строительной активности в Карабах с одной стороны сузит объем предложения в столице, с другой может оказать некоторое воздействие и на спрос – многие карабахцы, да и не только, будут заинтересованы больше в приобретении недвижимости в красивейшем регионе Азербайджана, в совершенно новых, современных жилых комплексах и «умных» селах.

Эксперт Гулу Нуриев