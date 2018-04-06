Союз Турции, России и Ирана - новая возможность урегулирования конфликтов - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ События в Сирии породили новую ситуацию в регионе, что подтверждает и состоявшийся 4 апреля саммит в Турции.

Разумеется, официальный визит президента России Владимира Путина в Турцию на фоне давления со стороны Запада может быть расценен как один из самых важных международных событий недели. В рамках визита был заложен фундамент первой АЭС Турции в Аккую. К церемонии посредством видео-конференции примкнули президенты Турции и России. В ходе своего выступления Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что запуск первого реактора атомной электростанции запланирован на 2023 год. Строительство станции оценивается в 20 млрд долларов. Эти средства выделит Россия.

Вопрос строительства АЭС в Турции возник на повестке в 1955 году. Первый конкретный шаг в этом направлении был предпринят 12 мая 2010 года. Атомная электростанция покроет примерно 10% общего производства электроэнергии Турции. Стоит отметить, что ныне 192 АЭС действуют в 31 стране мира, в 16 странах строится 55 АЭС. Турция станет четвертой мусульманской страной после Пакистана, Казахстана и Ирана, обладающей атомной электростанцией. В ходе своего выступления В.Путин заявил, что запуск АЭС "Аккую" будет приурочен к 100-летию Турецкой Республики. Так или иначе, функционирование АЭС в Турции снизит в дальнейшем зависимость страны от энергоносителей, а также даст мощный толчок развитию атомной физики.

Помимо этого, в рамках визита В.Путина в Турцию была достигнута договоренность о досрочной сдаче в июле 2019 года Турции зенитно-ракетного комплекса С-400 российского производства. Правда, турецко-российское сотрудничество в военной области и атомно-ядерных технологиях может вызвать зависть и раздражение на Западе. Но 4 апреля Россия и Греция подписали межгосударственное соглашение о "Продлении срока службы систем вооружения".

Cтоит отметить, что в военном арсенале Греции значатся С-300 (С-300 ПМУ-1), пушка M1, зенитно-ракетный комплекс "Oса", противотанковые ракетные комплексы "Koрнет-Э" и "Фагот", десантный корабль на воздушной подушке "Зубр".

В этом контексте, визит В.Путина в Турцию можно рассматривать с двух ракурсов. Что дал, или что даст этот визит России? Что получила или что получит от визита Путина Турция?

Разумеется, расширение сотрудничества России, подвергшейся тяжелым политическим, экономическим и дипломатическим санкциям, с членом НАТО – Турцией, придает Москве дополнительные силы. Этим визитом Кремль предпринял значительный шаг для повышения своего авторитета на Ближнем Востоке, продемонстрировав силу своего влияния в деле урегулирования международных конфликтов. Можно предположить, что Россия усилит свою деятельность на Ближнем и Среднем Востоке, с большей уверенностью вступив в конкуренцию с США в регионе. Россия также может заполучить новых клиентов на оружейном рынке. Турция же благодаря этому сотрудничеству нарастит свой военный арсенал. Официальная Анкара в то же время добилась отказа России, считающейся одной из покровительниц, представляющих угрозу территориальной целостности Турции, от прежней позиции. Помимо этого, Турция начала развивать сотрудничество с Россией в области энергоносителей.

В целом, этот визит подтвердил значимую роль Турции в регионе и во всем мире. На это указывает и посол Германии в Турции Мартин Эрдман, выступивший с заявлением для прессы после церемонии закладки фундамента АЭС "Аккую":

"Турция внутри Европы. Это партнер, от которого невозможно отказаться, искать ему альтернативу бессмысленно".

Совместное заявление, принятое по итогам состоявшейся 4 апреля трехсторонней встречи президентов Турции, России и Ирана, еще раз подтвердило неприкосновенность территориальной целостности стран региона. Стороны заявили о достижении договоренности по будущности Сирии и совместной борьбе с террористами. Стороны осудили сепаратистов, пытающихся нарушить территориальную целостность Сирии и поставить под угрозу безопасность соседних стран. На совместной пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи президент Ирана Хасан Роухани коснулся интересного вопроса относительно вывода американских войск из Сирии:

"США хотят получить у арабских стран деньги за свое пребывание в Сирии ".

Напомним, что президент Дональд Трамп выступил с весьма неоднозначным заявлением по поводу вывода американских войск из Сирии. По словам Дональда Трампа, в январе текущего года США потратили на военные операции на Ближнем Востоке 7 трлн долларов:

"Это очень большие расходы. Я одержал победу на ИГ, мы хорошо поработали, но столь высокий уровень затрат огорчает".

Ранее Пентагон распространил информацию, согласно которой с 2001 по 2017 гг. США израсходовали на ближневосточные военные операции 1,52 трлн долларов. Согласно исследованиям Брауновского университета, в 2001 году США потратили на военные операции в Ираке, Сирии, Афганистане и Пакистане 4,3 трлн долларов, а в 2018 финансовом году эта сумма, вероятно, достигнет 5,6 трлн долларов.

В этой связи примечательно заявление Белого Дома по борьбе с ИГ, обнародованное 4 апреля, по завершении трехсторонней встречи:

"Военное противостояние с ИГ будет доведено до победного конца. США и союзники решительны в вопросе искоренения ИГ. Для того, чтоб она не возникла вновь, необходимо сотрудничество. Мы ожидаем соответствующих действий от стран региона и ООН во имя искоренения ИГ и сохранения мира. США пока сохранят свое присутствие в Сирии, однако спустя некоторое время покинут пределы этой страны".

Это можно расценивать и как некое послание США странам региона, или как своеобразную угрозу в адрес участников трехсторонней встречи в Анкаре 4 апреля. Иными словами, Америка не выводит войска из Сирии, продолжит борьбу с ИГ и выражает готовность к сотрудничеству в этом направлении со странами региона.

Разумеется, было бы желательно воцарение мира в Сирии, возвращение беженцев в свои дома, восстановление страны, создание демократической Сирии, а также решение иных проблем подобного рода. Трехсторонняя встреча также вселяет надежду в то, что эти шаги будут предприняты.

Активность соседних с Азербайджаном стран в сирийском конфликте отрадна. Это говорит о том, что страны региона или близкие к нему государства могут решить проблему, подойдя к вопросу в рамках международного права. Даже приверженцы иной позиции остаются в этом случае перед фактом. Решение конфликтов или шаги в этом направлении придают общественности Азербайджана веру в возможность мирного урегулирования и нагорно-карабахского конфликта. Удержание в оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов наносит ущерб не только Азербайджану, но и соседним странам.

По мере продления оккупации Запад будет стремиться укрепить свои позиции в регионе, повысить свою роль и значимость. Не верится, чтоб укрепление позиции Запада на Южном Кавказе пошло на руку Тегерану и Москве. Поэтому соседние с Азербайджаном страны могут заинтересоваться решением нагорно-карабахского конфликта как минимум с точки зрения обеспечения своих политических, экономических, социальных и военных интересов. Иначе схожие события могут развернуться однажды и на их территориях.