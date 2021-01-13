SOCAR подключается к технологической гонке энергогигантов

Что может дать Азербайджану венчурное финансирование?

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в рамках новой стратегии развития планирует начать венчурное финансирование проектов. Разработанная в этой связи стратегия рассчитана до 2035 года и сейчас находится на рассмотрении правительства.

Детали пока неизвестны: будут ли это проекты только за рубежом или местные стартапы тоже смогут воспользоваться этой возможностью? Будут ли это только энергетические стартапы или компания охватит более широкий спектр направлений? Вопросов много и надеемся, что все прояснится после принятия стратегии.

Создание венчурного подразделения не нова для энергетических компаний - это вполне успешно применяемая мировая практика. BP Ventures, Total Carbon Neutrality Ventures, Chevron Technology Ventures лишь некоторые из таких примеров.

Для SOCAR венчурное инвестирование является не только возможностью поддержать инновационные и наукоемкие проекты в Азербайджане и по всему миру, но еще и возможность обеспечить стремительный технологический прорыв в собственной работе.

Не секрет, что многие компании, в первую очередь, инвестируют в проекты, которые необходимы в их работе. Например, для BP Ventures это проекты, которые позволяют материнской компании снизить выбросы вредных веществ при производстве.

Комментируя Report данное направление развития SOCAR, кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC, профессор Эмин Гарибли отметил, что венчурное финансирование часто преподносится как требование времени, значимый институт в рамках рыночной экономики.

"Но мне кажется, что немаловажную роль здесь играет и государство. Ведь именно оно заинтересовано в развитии научного производства. Венчурное финансирование может играть значимую роль в победе в рамках конкурентной борьбы", - сказал Гарибли.

"Если SOCAR начнет венчурное финансирование проектов в стране, то местный рынок стартапов может получить серьезный толчок к развитию" Эмин Гарибли Доцент кафедры "Международная экономика" UNEC, профессор

Венчурное инвестирование является очень перспективным и стремительно развивающимся направлением. Даже в условиях пандемии стартапы активно привлекали венчурные инвестиции. Инвесторы стали активнее вкладывать средства в проекты в сферах здравоохранения, доставки товаров, бесконтактных платежей, образования и пр. В общем, инвестиции направлялись во все, что могло помочь облегчить жизнь в пандемию коронавируса.

Правда, пандемия внесла некоторые коррективы. Так, так называемое посевное финансирование (самые первые инвестиции в стартап) по миру в третьем квартале 2020 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32%, до 2,6 млрд долларов США. Инвестиции на раннем этапе за тот же период сократились на 11%, составив 19,3 млрд долларов США.

Начальные этапы инвестирования являются самыми высокорискованными. Этим можно и объяснить желание инвесторов застраховаться в сложное время и избавить себя от возможных убытков.

Инвестиции на поздних этапах, наоборот, выросли на 24%, до 48,1 млрд долларов США. Это вложения в уже более-менее устоявшиеся компании, которые можно проанализировать на предмет эффективности и успешности на рынке.

Для сравнения, если сейчас 71% венчурных инвестиций пришлись на позднее финансирование, то годом ранее этот показатель составлял 58%.

SOCAR - крупнейшая компания не только Азербайджана, но и региона. Если она начнет венчурное финансирование проектов в стране, то местный рынок стартапов может получить серьезный толчок к развитию. В таком случае, удалось бы обеспечить технологический прорыв не только в сфере энергетики, но и в других сферах. Все это, само собой, отразилось бы и на экономике страны, внеся свой вклад в ее развитие, считает Э. Гарибли.

По его словам, Азербайджан находится на стадии перехода на новый технологический уклад и такие механизмы как венчурное финансирование помогут обеспечить научно-технологический прогресс.

"Я очень рад, что при SOCAR будет структура, которая займется венчурным финансированием. Компания работает во многих направлениях, нефтяная промышленность - это лишь одно из них. Будучи транснациональной компанией SOCAR помогает и другим отраслям экономики. Долгое время она выделяла гранты для различных научных работ", - отметил собеседник агентства.

С другой стороны, стартапы смогли наконец получить больше возможностей для привлечения средств. В настоящее время, по сути, у стартапов не так много возможностей. Долгое время в стране успешно действует Khazar Ventures, а недавно к списку венчурных компаний присоединилась турецкая Boğaziçi Ventures. Однако рынок стартапов куда больше и тем, кто не смог получить финансирование в этих компаниях приходится обращаться за банковскими кредитами или искать частных инвесторов. В первом случае - слишком высокие процентные ставки, а во втором - условия могут быть самыми разными и не всегда в пользу стартапа.

По мнению Э.Гарибли, банкам самим также невыгодно финансировать стартапы.

"Отдача в данном случае не всегда оправдана", - добавил он.

"Из 10 стартапов лишь 1 бывает успешным, но маржа его доходности превышает в разы банковскую ставку" Нагиев Джалал Основатель консалтинговой компании Hajinski

В свою очередь основатель консалтинговой компании Hajinski Naghiev Джалал Нагиев в беседе с Report отметил, что для банка любой стартап - это высокорискованный проект, на котором можно много заработать, но и потерять деньги очень просто.

"По статистике, из 10 стартапов лишь 1 бывает успешным, но маржа его доходности превышает в разы банковскую ставку. Тем не менее, банк не может себе позволить играться с такими цифрами", - сказал он.

Другой проблемой, продолжил Дж.Нагиев, является и то, что банк в классическом понимании работает следующим образом: анализирует действующий бизнес, который работает и приносит деньги, на основе анализа активов и пассивов выдает предприятию кредит, который в понимании банка клиент способен выплатить.

"Тем самым банки снижают свои риски. В случае же со стартапами зачастую нет таких подробных отчетов о деятельности компании. Поэтому, например, бизнес-ангелы или частные инвесторы могут пойти на риск и профинансировать стартап, купив часть его акций и зарабатывать на росте стоимости этих ценных бумаг. Банк так не может, потому что у него есть обязательства перед вкладчиками", - заключил эксперт.

В Азербайджане широкое внедрение венчурного финансирования стоит начинать с технопарков и свободных экономических зон, считает Эмин Гарибли.

"Важно изучить международную практику. При этом для Азербайджана куда интереснее будет опыт развивающихся стран, вроде Турции и Китая, нежели развитых стран. Также можно ознакомиться с опытом стран СНГ. В России действует "Сколково", резиденты которого также привлекают средства через венчурное финансирование - тоже интересный пример. Но в Азербайджане, наверное, стоит начать с технопарков и свободных экономических зон. Затем стоит подключить к этому процессу университетские и академические системы. Впоследствии венчурное финансирование может открыть дорогу и для других финансовых инструментов, вроде хеджирования", - отметил он.

SOCAR уже неоднократно доказывала - любой проект, за который берется компания становится успешным. Это подтверждают и многочисленные проекты как внутри страны, так и за рубежом. Но венчурное финансирование имеет шанс стать одним из самых значимых проектов компании, сыграв роль акселератора для научно-технического прогресса в стране.

Азад Гасанли, финансовый аналитик