Санкт-Петербургский саммит - Количество связанных с Нагорным Карабахом безрезультатных встреч возросло - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге прошла трехстороння встреча президентов Азербайджана, России и Армении, связанная с урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

Таким образом, это стало третьей встречей президентов Азербайджана и Армении за последние 7 месяцев.

Отметим, что последняя встреча президентов состоялась 16 мая по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Госдепартамента США, министерства иностранных дел России, Белого дома и Кремля.

Единственным запомнившимся в этой встрече моментом было достижение договоренности о повторной встрече президентов в июне этого года.

Взяв инициативу в свои руки, Россия организовала встречу глав государств в Санкт-Петербурге.

После объявления Москвой даты встречи, ОБСЕ заявила о неучастии в подготовке ко встрече.

Однако американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик присоединился к переговорам. Касаясь встречи президентов, на своей странице в Тwitter он написал: "Сегодняшняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Армении Сержа Саргсяна окажет помощь возникновению доверия между сторонами и создаст условие для работы над рамочным соглашением".

После встречи американский сопредседатель оценил ситуацию следующим образом: "Прошедшая в Санкт-Петербурге трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении является положительным шагом на пути решения нагорно-карабахского конфликта. Мы должны работать в направлении урегулирования конфликта".

До встречи помощник президента России Юрий Ушаков выступил с таким заявлением: "Россия призывает стороны продемонстрировать выдержку, отказаться от применения силы и принять необходимые меры для стабилизации обстановки".

Реальный результат подобных встреч азербайджанская общественность желает видеть в освобождении от оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов.

При отсутствии этого становится ясно, что силы, выступающие с инициативой о встрече президентов Азербайджана и Армении, преследуют иную цель.

Инициатором последней встречи выступила Россия. Ни для кого, даже для представителей Запада, и в том числе для действующего председателя ОБСЕ - Германии, не является секретом, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта зависит от Москвы. В прошлом году канцлер Германии Ангела Меркель открыто заявила об этом.

Отвечая на вопросы журналистов касательно урегулирования конфликта, она сказала: "В данном вопросе Россия играет определенную роль. Мне хотелось бы отметить, что в связи с этим конфликтом Россия и Армения совместно осуществляют определенные факторы".

Несколько дней назад А.Меркель повторила ту же мысль следующим образом: "Безусловно, Россия играет решающую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Будучи сопредседателями Минской группы ОБСЕ, мы воспользуемся связями для поддержки правительств России, США и Франции".

Выходит, что в урегулировании карабахского конфликта Запад либо опирается на Россию, либо испытывает ее.

Как официальной Москве, так и Еревану более выгодно, чтобы ситуация в Нагорном Карабахе оставалась такой, как есть.

Правда, обе стороны выражают свое недовольство неизменностью ситуации и отсутствием улучшения положения. Однако развитие событий и их поведение дают основание утверждать обратное.

Для Кремля нагорно-карабахская проблема является такой же важной картой, как и другие конфликты, посредником или же участником которых он является.

Президент России Владимир Путин заявляет, что США являются супердержавой. Наряду с этим, проведя встречу в Санкт-Петербурге, он доказывает бессилие США в урегулировании таких конфликтов, как нагорно-карабахский конфликт.

Или же, заявляя о проявлении более 40 странами интереса к Евразийскому экономическому союзу, Путин вновь направил называемой им супердержавой стороне месседж о возможности создания нового силового центра.

Безусловно, все это - попытки России. Вчерашняя встреча также являлась одной из подобных попыток.

Очень жаль, что результат встречи служит тому, чтобы добиться отказа Азербайджана от освобождения своих территорий от оккупации, так как он сделал это в апреле.

Официальная Москва также не упускает из виду растущие в Армении антироссийские настроения. Таким образом, проведя санкт-петербургскую встречу, она дала понять армянам, что судьба Нагорного Карабаха и даже Армении находится в ее руках.

Результаты санкт-петербургской встречи - президенты России, Азербайджана и Армении договорились продолжить периодические трехсторонние встречи по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

В то же время, достигнута договоренность увеличить число наблюдателей на линии соприкосновения войск. Другими словами, был продлен срок пребывания территорий Азербайджана под оккупацией. А это означает сохранение статуса-кво.

Для изменения нынешней ситуации процессы должны продолжаться в направлении, указанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и находящиеся более 20-ти лет под оккупацией территории Азербайджана должны быть освобождены.

Таким образом, все проведенные встречи останутся безрезультатными до тех пор, пока не будет изменен статус-кво и не предпримут шаги для обеспечения территориальной целостности Азербайджана.

Встречи дадут результат лишь в случае согласования графика вывода оккупанта с территорий Азербайджана. В противном случае, подобные переговоры будут означать предоставление оккупантам и их покровителям дополнительного времени.

Очень жаль, что проводимые ранее встречи не восстанавливают территориальной целостности Азербайджана, и не обеспечивают возвращение беженцев в их дома.

С этой точки зрения, санкт-петербургская встреча также попала в историю как одна из безрезультатных встреч.