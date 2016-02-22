​Российско-иранское союзничество: нити так скоро не оборвутся - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ На последних встречах между официальными представителями России и Ирана наблюдается интенсивность.

Москва и Тегеран - союзники. Отношения расширяются ими в ряде областей. После отмены применяемых в отношении Ирана санкций возможно также расширение сотрудничества между сторонами. Взаимные визиты министров также являются видимой стороной вопроса.

Недавний визит в Москву министра обороны Ирана Хусейна Дехгана и посещение Тегерана его российским коллегой Сергеем Шойгу также вызывают некоторые предположения.

После отмены международных санкций против Ирана Исламская Республика стала привлекать внимание бизнесменов со всего мира чуть ли ни как обретенный новый рынок.

Безусловно, в первую очередь в данном вопросе Тегерану трудно не учесть интересов России как своего союзника.

Визиты министров обороны обеих стран уже сейчас создают вероятность расширения сотрудничества в вопросе продажи оружия.

Некоторые источники предполагают о проведении переговоров по вопросу приобретения Ираном у России зенитно-ракетных комплексов "С-400" и установки боевых самолетов "СУ-30СМ".

Не исключается проведение между сторонами обсуждений касательно приобретения ракетных комплексов "Бастон", противокорабельных ракет "Яхонт", учебно-боевых самолетов "Як-130", вертолетов "МИ-8/17", военных кораблей.

Кроме того, Россия до сих пор не торопится с продажей Ирану зенитно-ракетных комплексов "С-300", так как применяемые в отношении Ирана санкции касательно военной техники до сих пор в силе.

Видимо, во избежание лишних проблем, Россия не торопится передавать Ирану военную технику.

Вполне возможно, что, не торопясь с выполнением данной договоренности, Кремль оказывает своеобразное давление на Иран.

Скорее всего, из-за нерешенности ряда вопросов в ходе визита Хусейна Дехгана в Москву, Сергей Шойгу решил посетить Тегеран и рассмотреть все недоразумения на месте.

В целом, как результат этих встреч, ожидается продажа Россией Ирану оружия на 9 млрд. долларов.

Считаем, что визит Сергея Шойгу не ограничивается лишь продажей военной техники, так как Россия и Иран продолжают активные воздушные и наземные операции в Сирии. В отсутствии прогресса в конце прошлой недели в вопросе касательно режима прекращения огня в Сирии, есть и их "труд".

На прошлой неделе между госсекретарем США Джоном Керри и его российским коллегой Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили вопрос проведения встречи между президентами США и России Бараком Обамой и Владимиром Путиным и коснулись путей достижения режима прекращения огня в Сирии.

Поэтому, не стоит оставлять без внимания тот факт, что в рамках визита Сергея Шойгу вопрос был обсужден и с другими высокопоставленными представителями Ирана.

Нужно учесть, что в перспективе касательно Сирии также предусматривается новая встреча международных посредников.

Россия и Иран удерживают Башара Асада на политической арене. В данном вопросе также возможны разногласия между Тегераном и Москвой.

Очередным обсуждаемым сторонами вопросом может стать восстановление турецко-российских отношений. Предполагается, что в нынешней ситуации в процессе устранения этой "обиды" Россия больше всех выступит на стороне Ирана. С этой точки зрения Тегеран может выступить посредником в восстановлении отношений между Москвой и Анкарой. Так как нынешний уровень турецко-российских отношений, как минимум с экономической точки зрения, не совпадает с интересами Ирана.

Отметим, что президент Ирана посетит Турцию в апреле.

Таким образом, взаимные визиты министров обороны дают основание предположить, что соединяющие Иран и Россию нити так скоро не оборвутся.