Российский политолог: Уход Сержа Саргсяна ничего не решил - КОММЕНТАРИЙ

Москва. 25 апреля. REPORT.AZ/ "Внутриармянский конфликт может повлиять на стабильность региона Южного Кавказа, если в самой Армении все скатится к жесткой конфронтации.

Об этом заявил российскому бюро Report научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Константин Тасиц.

"Уход Серж Саргсяна ничего не решил. Ситуация неоднозначная: Республиканская партия сохраняет большинство в парламенте и исполняющим обязанности остается выдвиженец этой партии. По итогам переговоров между Пашиняном и Карапетяном можно будет говорить о том, пойдет ли оппозиция на уступки и будет ли плавная ротация власти вместе с новыми выборами или же будет какой-то другой сценарий", - заявил К.Тасиц.

Российский эксперт напомнил, что Н.Пашинян и его окружение в предыдущих политических кризисах в Ереване всегда поддерживали радикалов, стоящих на том, чтобы не идти в карабахском вопросе ни на какие уступки Азербайджану.

"Есть попытки снизить протесты внешней угрозой: если она будет, то общество легче консолидировать и какие-то разногласия тогда отойдут на второй план", - добавил К.Тасиц.