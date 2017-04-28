Report: В Азербайджане продолжится удешевление доллара

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане продолжится процесс падения стоимости доллара.

Аналитическая группа Report полагает, что причина кроется в ожидаемом с мая росте цен на нефть на мировом рынке, усилении потока туристов в связи с международными мероприятиями в Баку и начале туристического сезона в целом, снижении спроса на доллар в результате жесткой монетарной политики.

Помимо этого, в настоящее время на валютном рынке наблюдается интересный парадокс. На последнем валютном аукционе Центробанка Азербайджана (ЦБА) официальный курс остался неизменным на уровне 1,7025 AZN/USD. Отмечается, что на аукционе принимали участие коммерческие банки: "Тем не менее, на наличном валютном рынке многие банки продают валюту ниже официального курса. Этот процесс продолжается в течение нескольких недель. Совсем недавно некоторые коммерческие банки продавали доллары даже на 3% ниже официального курса. Иными словами, банки работают в убыток или вынуждены снижать наличный курс в связи с ожиданиями".

Аналитическая группа Report, проанализировав текущую ситуацию на валютном рынке, пришла к выводу, что банки ожидают снижения курса доллара в будущем: "В летние месяцы прогнозируется снижение курса наличного доллара в среднем до 1,60 AZN/USD".