Report : Глобальные нефтяные и финансовые рынки снова лихорадит - АНАЛИТИКА

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ На последнем саммите ОПЕК 22 июня стороны договорились увеличить ежесуточную добычу нефти на 1 млн баррелей.

Аналитическая группа Report отмечает, что последствия этого решения уже ощущаются на нефтяном рынке.

Так, за последние два дня на товарных биржах стоимость "черного золота" колеблется в пределах 70-74 долларов, что примерно на 4 доллара ниже предыдущих цен.

На глобальном финансовом рынке чувствуется напряженность, которая, не исключено, влияет на цены на нефть. В то время как страны Евросоюза склонны договариваться между собой, разворачивание торговой войны между США и Китаем, угрозы США выйти из НАТО, если партнеры немедленно не будут направлять на оборону 2% от ВВП, меняет ситуацию на валютных биржах в пользу доллара.

В конечном итоге, ведущие мировые валюты и национальные валюты развивающихся стран (турецкая лира и пр.) обесцениваются по отношению к доллару. К примеру, за последние 2 дня курс TRY/USD повысился с 4,7 до 4,85, USD/EUR упал с 1,18 до 1,17.