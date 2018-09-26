Report: Глобальные финансовые рынки ждут сегодняшнего решения ФРС - АНАЛИТИКА

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Мировые финансовые рынки направили свое внимание по ту сторону океана, на США.

Аналитическая группа Report отмечает, что очередное заседание Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) завершается сегодня.

Структура объявит о решении по ключевой ставке в 22:00 по бакинскому времени. Согласно прогнозам, ставка повысится на 0,25 п.п., с 1,75-2% до 2-2,25%.

На сегодняшнем заседании ФРС впервые обсудят цели и ожидания США к 2021 году. Участники оценят риск стагнации и состояние национальных валют развивающихся стран, включая волатильность валютного рынка в августе этого года, и учтут эти факторы при принятии итогового решения.

В случае положительного решения ФРС, это станет третьим по счету повышением ставки в 2018 году, в результате которого доллар на мировом финансовом рынке укрепится по отношению к другим ведущим валютам. Курс пары доллар/евро может упасть с нынешних 1,17-1,18 до 1,16 USD/EUR, доллар/фунт стерлингов – с 1,31-1,32 до 1,3 USD/GBP, а индекс доллара подняться с 94 до 97-98. Рост процентных ставок, наряду с валютным рынком, повлияет также и на товарные рынки. Не исключено удешевление золота и нефти на биржах.