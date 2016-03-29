​Report: ЦБА может начать манатную интервенцию

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) может сократить количество регулярных валютных аукционов, организуемых в нечетные дни недели. В будущем их количество будет регулироваться в зависимости от текущей конъюнктуры рынка.

Аналитическая группа Report считает, что это обусловлено сокращением спроса на иностранную валюту в нынешнем периоде, а также отсутствием необходимости в трансфертах Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в госбюджет.

Напомним, что вчера, 28 марта, ГНФАР выставил на аукцион 100 млн. долларов, однако спрос коммерческих банков на них составил 0,5% или 0,5 млн. долларов. Это говорит о стабилизации валютного рынка и удовлетворении спроса на иностранную валюту, необходимую для операций импорта. Рост цен на нефть, стабилизация глобальной экономической ситуации привели не только к сокращению спроса на валюту в Азербайджане, но и увеличению предложения в последние дни.

Аналитики Report считают, что если в ближайшие дни манат заметно укрепится, ЦБА может осуществить манатную интервенцию и тем самым стабилизировать курс маната. Однако интервенция возможна в случае снижения курса ниже отметки 1,50 AZN/USD. В любом случае курс доллара будет зависеть от стоимости нефти и изменений курсов национальных валют стран-торговых партнеров.