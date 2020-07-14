Провокация Армении на границе - шаг Пашиняна против России - КОММЕНТАРИЙ

Слова министра обороны Давида Тонояна "новая война - новые территории" - очередной факт, подтверждающий совершение Арменией провокации

Спустя ровно 4 года 3 месяца и 10 дней Армения вновь прибегла к провокации на фронте.

В ночь с 1 на 2 апреля 2016 года армянская армия, нарушив достигнутый 22 года назад режим прекращения огня на оккупированных территориях Азербайджана, атаковала позиции ВС Азербайджана на линии соприкосновения войск. 4-дневная война завершилась победой Азербайджанской армии, отбившей у противника стратегически важные высоты в окрестностях села Талыш, а также пункт Сейсулан Тертерского района, высоту Лале-тепе и село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, село Гюлистан Геранбойского района, село Газахлар Тертерского района и дороги в направлении села Мадагиз Тертерского района.

12 июля 2020 года подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской границы попытались перейти в наступление с ведением артиллерийского огня. Согласно распространенной Минобороны Азербайджана информации, в результате принятых адекватных мер противнику был нанесен удар, и он отступил, понеся потери.

Анализируя произошедшее, можно с уверенностью сказать, что Армения заранее готовилась к этой провокации на госгранице с Азербайджаном.

Вспомним события последних дней: премьер-министр страны-оккупанта Никол Пашинян на проведенном 6 июля брифинге заявил, что правительство Армении намерено в четвёртый раз продлить чрезвычайный режим, объявленный с 16 марта в связи с пандемией коронавируса.

"По всей вероятности, если ситуация не изменится, мы будем вынуждены еще раз продлить режим чрезвычайного положения. Конечно, мы понимаем, что не можем вечно продлевать режим ЧП, поэтому должны усовершенствовать законодательство для того, чтобы иметь соответствующие инструменты во время пандемии. Сегодняшние тенденции показывают, что мы, скорее всего, продлим режим ЧП хотя бы на месяц", - сказал Пашинян.

Он отметил, что объявленный правительством Армении в третий раз режим ЧП истекает 13 июля, однако эпидемиологическая обстановка в стране остается тяжелой.

8 июля министр обороны Армении Давид Тоноян резко раскритиковал тех, кто проявляет недовольство присутствием 102-й российской военной базы в Гюмри и требует ее вывода оттуда, в очередной раз показав, что он является пророссийски настроенным.

8 июля ВС Армении подожгли территории близ села Алибейли Товузского района.

10 июля президент Армении Армен Саркисян прибыл в оккупированный Карабах. Там он встретился с главами сепаратистов, ознакомился с военной обстановкой. Не исключено, что он предупредил сепаратистов о предстоящем инциденте, призвав их не беспокоиться по этому поводу, и, сообщив заодно о том, что Армения продлила режим ЧП до 12 августа, что распространяется и на оккупированные регионы Азербайджана.

10 июля посол России в Ереване Сергей Копыркин встретился с председателем правящей фракции Национального собрания Армении "Мой шаг" Лилит Макунц. На встрече были обсуждены российско-армянские отношения, ситуация в стране-оккупанте, в частности, изменения в основной закон в связи с Конституционным судом Армении.

11 июля сын премьер-министр Никола Пашиняна, завершил "службу" в оккупированном Нагорном Карабахе и вернулся в Ереван.

11 июля созданная недавно партия "Родина" во главе с бывшим директором Службы нацбезопасности Артуром Ванецяном обсудила за закрытыми дверьми ситуацию в стране, в том числе карабахский вопрос. Утверждается, что у него есть связи с Россией, он шпионит в пользу одной из зарубежных стран и т.д.

На первый взгляд кажется, что все эти события никак не связаны, но процессы говорят об обратном. В Армении общественно-политическая и экономическая ситуация крайне напряженная. Экс-президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян начали чуть ли не открыто руководить оппозицией. Их сторонники, в том числе пророссийско настроенные, несмотря на режим ЧП, проводят против правительства акции протеста в различной форме.

А.Ванецян секретно обсуждает неизвестные общественности вопросы. Армен Саркисян, который де-юре хоть и является президентом, но де-факто не может найти себе занятие, срочно едет в Карабах. Все это – ловушка для Никола Пашиняна. Поэтому можно предположить, что Никол пытается нарушить ход этой игры, прибегая к провокации против Азербайджана.

По всей видимости, после Апрельских боев Армения не решилась к провокациям в Карабахе. Так почему же Ереван выбрал государственную границу?

Границы этой страны с Ираном и Турцией охраняют пограничные войска Главного разведывательного управления России. Границу с Азербайджаном охраняют Внутренние войска, с Грузией – сотрудники Службы нацбезопасности.

Ввиду того, что отношения с Грузией не столь напряженные, Армения совершила провокацию на азербайджанской стороне. К тому же, в этом направлении нет третьей стороны. Значит, никто не будет свидетелем провокации Армении.

Кроме того, Ереван уже долгое время пытается привлечь Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к Азербайджану, нагорно-карабахскому конфликту. Эта организация же сообщает, что конфликт не имеет к ним отношения, она не обладает полномочиями в какой-либо форме вмешиваться в него.

Согласно Положению ОДКБ, атака на одну из стран-членов считается атакой на всех. Поэтому Армения всерьез пытается выставить азербайджанскую сторону виновной в этом вопросе, чтобы подвергнуть санкциям государств-членов.

Генсек организации Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания Постоянного Совета ОДКБ с целью обсуждения напряжённости между официальными Ереваном и Баку, однако к концу дня сообщил о переносе собрания.

До этого он обсудил ситуацию с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном по телефону. Армянский министр традиционно обвинил азербайджанскую сторону.

Подобное совпадение событий говорит о провокации Армении. Также можно предположить, что Никол направил эту акцию и против России. В начале июля через день после убийства в Гюмри российского военного депутат-миллионер Гагик Царукян, суд над которым был отложен из-за коронавируса, на странице в Facebook откровенно заявил, что настроен пророссийски: "Я сделаю все возможное, чтобы не позволить возникнуть в Армении антироссийским настроениям".

В обращении к армянам он рассказал о роли России в их жизни, что он против вывода 102-й военной базы из Армении. Г.Царукян сообщил, что двусторонние связи России и Армении в СНГ, Евразийском экономическом союзе и ОДКБ, а также сотрудничество в политическом, экономическом и военном форматах будут полезны для двух народов. Это свидетельствует, что в Армении усиливается антироссийское настроение.

Пашинян, прибегнув к этой провокации на границе, пытается показать нелогичность союзничества с Россией и членства в ОДКБ. Их цель - привлечь к вопросу границы и организацию, пропагандируя идеи о том, что "Азербайджан атаковал Армению". Когда этого не произойдет, начнется антипропаганда о том, что ОДКБ является незначимой структурой.

Значит, официальный Ереван пытался заставить замолчать внутреннюю оппозицию, отвлечь общественность от многочисленных проблем и показать ненужность ОДКБ. Увидев, что не добьется этого, наскоро переговорил с Засем. Генсек организации Станистав Зась 13 июля перенес на неопределенный срок заседание Постоянного совета по обсуждению напряженности между Ереваном и Баку. И это событие доказывает, что провокатором является Армения. Как видно, официальный Ереван не смог сделать ОДКБ своим соучастником в провокации.

Армения, совершив провокацию на границе, пытается показать, что после Апрельских боев ее армия стала сильнее. Руководство страны-оккупанта этим пытается также поднять упавший авторитет армянской армии.

Слова министра обороны Давида Тонояна "новая война - новые территории" – очередной факт, подтверждающий совершение Арменией провокации. Этот инцидент еще раз доказал, что Азербайджан поставлен лицом к лицу с Арменией. Как и на госгранице, в Карабахе тоже сражаются с армянскими военнослужащими. Однако мир закрывает глаза на оккупацию Арменией. Это один из многочисленных фактов, подтверждающих, что Армения игрушка в чужих руках.

Руководство Армении скрыло потери, чтобы успокоить общество. Кроме того, опасаясь бегства армян из оккупированного Карабаха, сторонится давать правдивую информацию о случившемся, с осторожностью распространяет информацию о происходящем на Товузском направлении границы. Поэтому только через полсуток после происходящего была объявлена официальная информация, что 2 полицейских и 3 военнослужащих, участвующих в охране границы с Азербайджаном, были ранены.

Равно как и 4 года 3 месяца и 10 дней до этого. Тогда официальные лица Армении тоже скрывали потери. Когда Пашинян пришел к власти, первое, что он сделал, инициировал создание в парламенте комиссии по расследованию причин и обстоятельств поражения армянской армии в Апрельских боях. Очевидно, при очередной смене игроков пришедшие к власти новые силы создадут комиссию, на этот раз в связи с потерями, понесенными армянской армией 12 июля.

Ну, а пока что попытки сторонников Никола забыть боль Апрельских боев не приносят плодов.