Прогноз: Доллар может подорожать в 4 раза

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Индекс доллара вновь начал расти после того, как 8 сентября достиг 91,01 пункта, что является самым низким уровнем за последние 33 месяца.

Аналитическая группа Report прогнозирует повышение индекса доллара до 97 пунктов к концу года.

Следует отметить, что индекс доллара показывает отношение доллара США к корзине из 6 основных валют мира: евро (57,6%), иена (13,6%), фунт стерлингов (11,9%), канадский доллар (9,1%), шведская крона (4,2%) и швейцарский франк 3,6%). Индекс рассчитывается с марта 1973 года, а за базовое было взято значение индекса 100 пунктов.

Индекс доллара в день инаугурации Дональда Трампа составлял 101 пункт, сейчас же равен 93,5, то есть ниже на 7,4%. Он вырос до 103,82 пункта после инаугурации Трампа, достигнув своего пика за последние 14 лет.

"Технический анализ показывает, что индекс доллара продолжит рост в долгосрочной перспективе в случае, если не опустится ниже 80 пунктов. Ожидается, что его значение достигнет 121, то есть на 29% выше текущего. В этом случае курс доллара укрепится в среднем на 29% против указанных валют. К примеру, подорожание доллара на 29% к основной валюте корзины – евро приведет к падению курса на 0,83. То есть доллар будет стоить дороже евро, 1,20 евро за 1 доллар. Отметим, что в настоящее время 1 евро стоит 1,18 доллара или 1 доллар покупается за 0,85 евро", - говорят аналитики.

Если индекс доллара достигнет своего исторического рекорда - 164,7 пункта, доллар укрепится в среднем на 76% по отношению к 6 валютам. В этом случае курс USD/EUR упадет до 0,28: "Таким образом, 1 доллар будет покупаться за 3,57 евро".

Напомним, что максимальное значение индекса доллара было зафиксировано в 1985-м (164,7), а минимальное - в 2008 году (70,7).