Очередное фиаско Пашиняна: Известные и неизвестные стороны его визита в Италию - КОММЕНТАРИЙ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20-22 ноября пребывал с визитом в Италии.
Как передает Report, армянская сторона долгое время старалась, чтобы осуществить данный визит и настойчиво просила о нем итальянских официальных лиц.
Так, Армению всерьез беспокоят стратегическое партнерство и близкое сотрудничество между Азербайджаном и Италией в различных сферах, политический диалог на высшем уровне, широкий обмен в экономической и культурной сфере: "В частности Армения осведомлена, что Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана, а в будущем году после запуска проекта ТАР сотрудничество между двумя странами усилится".
Однако несмотря на рвение Армении, во время визита Н.Пашиняна он не смог встретиться с президентом Италии Серджо Маттарелой. Также не удалась его встреча с председателем Палаты депутатов Роберто Фико. Среди официальных лиц он провел встречи с итальянским коллегой Джузеппе Конте и председателем Сената Марией Элизабеттой Альберти-Казеллати.
На последней встрече произошел дипломатический скандал. По информации итальянских СМИ, Никол Пашинян прибыл на встречу с председателем Сената Италии раньше времени и был вынужден ее дожидаться. При появлении в зале Марии Элизабетты Альберти-Казеллати Н.Пашинян грубо повернулся к ней спиной и направился в сторону комнаты, где должна была пройти встреча. Такой поступок премьера Армении вызвал удивление принимающей стороны. Так, Пашинян пытался показать, что Казеллати заставила его долго ждать. Однако это противоречит дипломатической этике, к тому же председатель Сената Италии прибыла на встречу вовремя. В ходе визита Пашиняна планировались два бизнес-форума - в Милане и Риме. В связи с этим были сделаны соответствующие объявления, и итальянские компании были приглашены для регистрации на участие в мероприятии. В Милане было проведено вялое мероприятие среднего объема. Никто из итальянских официальных лиц не принял в нем участия. В Риме мероприятие не состоялось вовсе. Мероприятие в Риме должно было организовать Торговое агентство Италии (ICE) при министерстве экономического развития страны. В результате Пашинян удовлетворился встречей с руководителем ICE, бизнес-форум был отменен. Визит в основном запомнился встречами Пашиняна с армянскими общинами в Венеции, Милане и Риме. В Милане на встрече с общиной также произошел скандал. Во время встречи член местной армянской общины, врач по профессии поднял шум, резко раскритиковав пропаганду тотальной ненависти в стране после прихода к власти Пашиняна, сказал, что премьер проводит неумелую внутреннюю и внешнюю политику, призвал его и правительство уйти в отставку. Не ожидавший подобного, Пашинян растерялся.
В распространенном заранее объявлении о выступлении Пашиняна в одном из исследовательских центров Италии ISPI говорилось, что мероприятие будет вести известный исследователь центра по региону Алдо Феррари, однако в итоге А.Феррари не принял участие в мероприятии. К тому же прознавшая, что на встрече будут участвовать азербайджанские студенты и опасающаяся их вопросов и комментариев, армянская сторона попросила организаторов ликвидировать часть мероприятия с вопросами из аудитории и не предоставила студентам возможности задавать вопросы. По завершении мероприятия азербайджанские студенты попытались преградить Пашиняну дорогу и предъявить ему карту, отображающую агрессию Армении против Азербайджана, однако тот с помощью телохранителей покинул место проведения мероприятия".
Во время пребывания в Милане с Н.Пашиняном не захотел встретиться и президент региона Ломбардия Атилио Фонтана, в результате усилий местной армянской общины с ним встретился заместитель президента региона Фабрицио Сала. Внимание привлек тот момент, что в период визита Пашиняна в итальянкой прессе, в газетах Opinione и Notizie Geopolitiche нашли отражение такие темы, как неконструктивная позиция Армении по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, внутренняя общественно-политическая напряженность в Армении, преследование правительством политических оппонентов, вмешательство в суды. Премьер Италии в заявлении СМИ после встречи с Пашиняном и комментируя связанные с конфликтом вопросы, заявил, что внимательно выслушал мнения и оценки премьера по нагорно-карабахскому вопросу: "Со своей стороны я высказал позицию, что Италия поддерживает стабильное и долгосрочное решение конфликта путем диалога, а также о важности устойчивости и прочности диалога. В отношении к возможным военным средствам, которые могут ожесточить конфликт, мы видим диалог единственным способом решения. Диалог, безусловно, должен соответствовать политической воле сторон с точки зрения терпеливой подготовки народов к преимуществам, которые принесет мирный процесс. Мы поддерживаем посреднические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и в любом случае, готовы внести свой вклад в восстановление переговоров, которые послужат обеспечению стабильности и безопасности в регионе". Иными словами, премьер-министр Италии призвал руководство Армении к переговорам при посредничестве Минской группы ОБСЕ для обеспечения стабильности и безопасности в регионе и предложил свои услуги в данном контексте".
Как видно, давно запланированный и начатый премьер-министром Армении с большими планами визит в Италию в итоге не дал практически никакого результата. Хотя, возможно, в результате глава правительства Армении научился следовать правилам дипломатического этикета?
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