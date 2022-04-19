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Политолог: США, Франция и Россия понимают, что Минской группы больше нет

Политолог: США, Франция и Россия понимают, что Минской группы больше нет Сейчас уже Азербайджан определяет реалии постконфликтного периода.
Аналитика
19 апреля 2022 г. 14:39
Политолог: США, Франция и Россия понимают, что Минской группы больше нет

Сейчас уже Азербайджан определяет реалии постконфликтного периода.

Об этом Report заявил политолог Ильгар Велизаде.

"Армения, к сожалению, не отказывается от старых привычек. У них уже стало традицией называть вещи не своими именами, а как им хочется. Карабах они называли "Арцахом", хотя это фиктивное образование, но для них это была "республика", завоевавшая "независимость". Они еще и нас пытались принудить согласиться с этим. Раньше линию соприкосновения между Азербайджаном и Арменией они именовали госграницей, хотя мы неоднократно заявляли, что это линия соприкосновения. Мы разрушили и эту линию соприкосновения, и их марионеточный режим", - подчеркнул политический обозреватель.

По мнению политолога, сейчас та же картина сложилась в связи с Минской группой ОБСЕ:

"По "старой" памяти они все еще упоминают о Минской группе, пытаются оживить это название. Это недопустимо. Это - политические игры, и этот этап мы уже миновали. Мы больше не намерены участвовать в этих играх. США, Франция и Россия тоже понимают, что Минской группы больше нет, восстановить ее не удастся, поэтому предпринимают шаги, исходя из сложившейся ситуации. Они намерены играть активную роль в постконфликтном периоде и не скрывают этого".

По его словам, подходы Вашингтона, Парижа и Москвы к региону изменились, в условиях новой реальности они стараются применять новые средства:

"Это говорит о том, что уже Азербайджан определяет реалии постконфликтного периода, которые влияют на политику других стран. Ведущие страны мира понимают, что реальность, сложившаяся вследствие проводимой Азербайджаном политики, будет определять процессы в регионе, и соответственно этому следует предпринимать шаги. У каждой страны свои интересы, и для обеспечения этих интересов необходимо считаться с реалиями".

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Версия на английском языке Politologist: "USA, France and Russia understand that the Minsk Group does not exist"
Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Artıq ABŞ, Fransa və Rusiya da Minsk qrupunun olmadığını anlayır”

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