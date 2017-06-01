Образ кипрского министра: нескончаемая турецкая вражда - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Желающие понравиться армянам, вновь исказив историю, высказали в адрес Азербайджана абсурдные мысли.

В период развития информационных технологий, устранения границ между рядом стран мира, предпочтения мирного урегулирования конфликтов в межгосударственных отношениях, разговоров о межкультурном диалоге некоторые государства или желающие стать государством не могут остудить злобу и ненависть столетней давности, продолжают вражду.

Одними из подобных являются управляющие греческой стороной Кипра. Их злоба и ненависть к турецкому народу никак не остынет.

Вчера министр иностранных дел этой территории Иоаннис Касулидис на встрече с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном назвал Карабах "исконно армянской территорией".

В ответ на его утверждение руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил: "Высказанные министром иностранных дел Кипра мысли по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту напрямую противоречат обязательством, взятым на себя согласно международному праву, Хельсинскому заключительному акту и другим международным документам, служат пропаганде политики агрессии и оккупации Армении в отношении Азербайджана. Такие его мысли вредят процессу урегулирования при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и обеспечению в регионе устойчивого мира".

Представитель МИД Азербайджана подчеркнул, что данные мысли не соответствуют опирающейся на нормы и принципы международного права позиции Евросоюза, ОБСЕ и Совета Европы, членом которых является Кипр: "В Глобальной стратегии Евросоюза за 2016 год говорится: "Суверенитет, независимость и территориальная целостность государств, неприкосновенность границ и мирное урегулирование конфликтов – основные элементы безопасности Европы. Эти принципы охватывают все государства внутри и вне Евросоюза".

По словам представителя МИД, таким противоречивым заявлением Иоаннис Касулидес противоречит сам себе: "26 января этого года во время выступления в постоянном совете ОБСЕ в качестве председателя Комитета министров Совета Европы он заявил, что Кипр категорически поддерживает территориальную целостность, суверенитет и принципы политической независимости государств".

Нужно отметить, что между Арменией и греческой частью Кипра существуют неизвестные международному сообществу связи. В последнее время представители Армении, особенно президент страны Серж Саргсян, министр иностранных дел Эдвард Налбандян и недавно Виген Саркисян совершают частые визиты в греческую часть Кипра.

29 мая в Никосии министр обороны Армении Виген Саркисян подписал с кипрским коллегой Христофоросом Фокаидесом соглашение о военном сотрудничестве, в том числе взаимной защите и обмене секретной информацией.

На самом деле, не исключается, что это сотрудничество Армении и греческой части Кипра нацелено на Турцию. Отношение к Азербайджану греческих представителей на одной из частей острова тоже исходит из этого.

Хотелось бы напомнить о геноциде, совершенном в 1963 году кипрскими греками в отношении турков. 21 декабря того года греки на острове убили 364 турка, совершив геноцид турков. В тот день 30 турецких деревень подверглись нападению. А в целом в декабре того года греки разрушили 103 турецкие деревни. 8667 турецких жителей были вынуждены покинуть свои родные пенаты. В целом в 1963-1974 гг. в результате вооруженных нападений кипрских греков на мирное турецкое население 30 тыс. турков покинули свои дома.

По достигнутому международному соглашению, у местного турецкого населения Кипра есть право на национальное самоопределение.

Кипрские греки, обвиняющие турков острова в нарушении соглашения, открыто показали свою нечестность в проведенном 24 апреля 2004 года референдуме. Темой этого политического мероприятия было объединение греческого и турецкого государств Кипра. По итогам голосования, за идею проголосовали 64,91% турецких избирателей и 24,17% - греческих.

Греческая часть Кипра является членом Евросоюза и ОБСЕ. Именно они стоят во главе препятствования Турции войти в союз.

Ненависть к туркам они претворяют в жизнь таким глупым поведением.

Доведем до вашего сведения события двухлетней давности. Представляющий Азербайджан в Евролиге "Габала" стал гостем команды "Аполлон" греческого Кипра в рамках первой игры третьего классификационного этапа. Встреча закончилась со счетом 1:1. Ближе к концу игры на стадионе "Антонис Пападопулос" произошел неприятный инцидент. Местные болельщики оскорбили флаг Азербайджана. Кипрские фанаты разорвали наш государственный символ и вывесили его с трибуны.

Высказывание Иоаннисом Касулидисем мыслей, которые понравятся армянам, также является проявлением ненависти к туркам представленной им этнической группы. Азербайджанская сторона, отдавая предпочтение экономическим, культурным, социальным связям, старается забыть ряд ставших историей обид, но противоположная сторона своим глупым поведением не дает этого сделать. Поэтому не будем растягивать и закончим статью азербайджанскими пословицами, подходящими к образу министра греческого Кипра: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты", "Старый враг другом не станет".