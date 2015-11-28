​Напряженность между Турцией и Россией: еще спадут маски со многих лиц - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Проходит несколько суток с момента нарушения российским самолетом "Су-24" воздушной границы Турции.

Однако звучат мысли касательно перспектив турецко-российских отношений после произошедшего события и решения сирийского кризиса.

К этому нужно относиться нормально, так как происходит процесс "реконструкции" Ближнего и Среднего Востока. Как будто силы, под различными предлогами создающие в регионе государства, поменяв политическую карту, приступили к созданию новой карты. Именно эти проблемы приняли серьезный оборот после операций по реконструкции.

То, что нарушивший турецкую границу российский самолет был сбит, можно также считать показателем напряженности в регионе.

С этой точки зрения, на фоне известного события хотелось бы выразить отношение к трем вопросам.

Какая из сторон понесет наибольшие убытки от экономических санкций, которые намерена применить Россия?

В 2014 году товарооборот между двумя странами составил 31 млрд. долларов, а за 9 месяцев 2015 года - 18,1 млрд. долларов. В этом году Россия экспортировала в Турцию товары на 15 млрд. долларов, а объем экспорта Турции в РФ превысил 3 млрд. долларов.

Два года назад лидеры обеих стран заявляли, что к 2023 году намерены довести товарооборот между Россией и Турцией до 100 млрд. долларов.

Торговые связи между двумя странами опираются на энергетические интересы. После Германии, Турция является вторым крупным покупателем "Газпрома". В 2014 году Россия поставила Турции 27,3 млрд. кубометров газа, то есть 60% потребности страны в "голубом топливе".

Одним из основных игроков топливного рынка Турции считается "Лукойл". Как сообщает российское агентство РБК, в Турции действуют более 600 заправочных станций этой компании. В 2008 году прибыль компании с данной области составила 555 млн. долларов.

Себестоимость строительства "Росатомом" запланированной в Аккую (Турция) Атомной электростанции обойдется в 20 млрд. долларов.

Турция также считается благоприятной страной для финансового рынка России. Можно сказать, что в 2012 году российский "Сбербанк" приобрел турецкий "Denizbank" за 3,5 млрд. долларов.

Можно показать еще ряд аналогичных примеров. Наибольший наплыв туристов в Турцию из Германии и России. В случае, когда в 2014 году Турцию посетили 4,5 млн. российских туристов, за 9 месяцев 2015 года этот показатель составил 3,3 млн. человек.

Согласно другим экономическим анализам, в торгово-экономических связях России Турция является одним из ведущих государств. С этой точки зрения для России, подвергшейся санкциям со стороны США и Евросоюза из-за внедряемой на Украине политики, турецкое государство представляет не такое уж и малое значение.

Ежегодная потребность Турции в газе составляет 50 млрд. кубометров, 55% из которых импортируется из России. Соответствующие компании РФ заявили, что не прекратят экспорт газа в Турцию, так как между сторонами существует соглашение. В случае нарушения российской стороной договоренности, ей придется выплатить крупную компенсацию. А при нынешних обстоятельствах Москве это невыгодно.

Турция же заявляет, что может возместить потребность в "голубом топливе" за счет таких экспортеров как Азербайджан, Иран и пр.

Таким образом, в случае, если Турция пострадает от применяемых Москвой в отношении Анкары санкций, потери России будут еще более значительными. В данном вопросе Россия пострадает не только с экономической, но и с политический и моральной точек зрения. Другими словами, Россия может потерять доверие как страна, использующая экономические связи как орудие для политического давления, или же сторона, добивающаяся с помощью торговых связей зависимости противоположной стороны.

С этой точки зрения можно предположить, что Москва не пойдет на ухудшение отношений с Анкарой в экономических вопросах.

Будучи государством региона, Турция не только защищает свою безопасность, но и является представителем военно-политического блока. Поэтому, оказывая на Турцию политическое и военное давление, Кремль также демонстрирует Западу свою силу. Что же касается союзников Анкары, они довольствуются общими словами.

Почему Турция сбила самолет "Су-24", или же что делает Россия в этом регионе?

Ирак и Сирия являются для Турции соседними странами. В Турции насчитывается около 3 млн. беженцев из обеих стран. Нарушена территориальная целостность двух соседних стран. Как на территории Ирака, так и на территории Сирии действуют различные террористические группировки. Как террористическая ПКК, так и ее сирийское крыло ПДЕ учиняют на территории Турции теракты, представляют угрозу территориальной целостности и безопасности страны.

С этой точки зрения, Турция, естественно, пытается уберечь себя от происходящих в регионе нежелательных процессов и событий.

Россия же пытается получить свою долю в регионе. Другими словами, продемонстрировав свое присутствие, по просьбе Башара Асада, Россия вторглась на территорию со своими истребителями и военной техникой.

Кстати, в свое время бывший СССР ввел армию во Вьетнам, в Афганистан, Кубу, Анголу, Чехословакию, Венгрию и другие страны мира. Однако при этом Советский Союз не только потерял свои позиции, но и развалился.

С этой точки зрения, деятельность Турции в регионе ясна и логична, а вмешательство России является попыткой оправдать себя под различными предлогами.

Самая беспокойная сторона происходящих в мире процессов связана с изгнанием сирийских туркманов с исконных территорий и бомбардировкой российскими истребителями их домов.

Очередной вопрос связан с предотвращением процесса изгнания туркманов со своих территорий.

Турции не удалось защитить туркманов и они подверглись геноциду со стороны боевиков Асада, Ирана, Ливана, России.

Россия, Иран, западный мир приняли факт оказания режимом Асада давления на курдов в сирийской Айн-эль-Арабе (Кобани).

Даже Турция со своей территории ввела армию на сирийскую территорию, где обосновались курды.

Мир воспринимает вполне спокойно то, что туркманы остались лицом к лицу с геноцидом режима Асада, Ирана, "Хизбалла", ИГ, ПДЕ (сирийское крыло ПКК). Об этом умалчивает и мусульманский мир.

Ситуация, в которую попали туркманы, больше напоминает оккупацию азербайджанского города Ходжалы. 26 февраля 1992 года 366-ой российский мотострелковый полк сыграл основную роль в изгнании населения этого города и геноциде азербайджанцев.

Сейчас же российские боевые истребители наносят воздушные удары по туркманам, боевики асадовского режима, Иран и "Хизбалла" изгоняют их с исконных территорий, учиняют геноцид.

Не забыто также совместное участие России и Ирана в оккупации азербайджанских территорий. В то время многие упрекали Турцию. Сейчас Турция не только защищает свою территориальную целостность и предоставляет убежище более 3 миллионам сирийских и иракских беженцев, но и выступает в защиту туркманов, ссылаясь на международные права, принципы соседства и пр.

А мир по-прежнему недоволен. В поддерживающих Асада России и Иране не обосновалось даже 100 000 сирийских беженцев. Это означает, что население не доверяет ни России, ни Ирану. Иначе бы беженцы, вместо Европы перешли на территорию Ирана и России.

Таким образом, напряженность между Турцией и Россией должна быть также охарактеризована как противостояние сторон. Так что игра продолжается, еще спадут маски со многих лиц...