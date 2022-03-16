Может ли российская экономика избежать дефолта?

На сегодняшний день правительству России необходимо произвести выплаты по долговым обязательствам в долларах на сумму 117 млн долларов США. Несмотря на то, что значительная часть золотовалютных резервов страны заморожена, для России это не столь серьезный

На сегодняшний день правительству России необходимо произвести выплаты по долговым обязательствам в долларах на сумму 117 млн долларов США. Несмотря на то, что значительная часть золотовалютных резервов страны заморожена, для России это не столь серьезный долг. Но из-за санкций сделать это в иностранной валюте проблематично. В случае невозможности возврата долга в валюте Министерство финансов произведет платеж в национальной валюте. По некоторым бондам оплата возможна в национальной валюте, но не в этом случае. Расчет в рублях по данным обязательствам будет означать дефолт (неисполнение обязательства по выплате долга, включая проценты и основную сумму).

В августе 1998 года Россия объявила дефолт по краткосрочным облигациям. После этого в стране разразился кризис: рубль к концу года обесценился в три раза, резко упал уровень жизни населения, банковская система была парализована на несколько месяцев. Но дешевый рубль помог промышленности. Девальвация сделала российские товары более конкурентоспособными. Объемы экспорта выросли, и уже в 1999 году начался экономический рост. А подорожание нефти ускорило этот процесс. Этот дефолт произошел на фоне финансового кризиса в Азии. Инвесторы стали выводить свои деньги с развивающихся рынков, в том числе и из России. Россия в то время закрывала пробелы в бюджете за счет высокодоходных краткосрочных облигаций. Со временем привлеченные от новых облигаций средства стали идти на погашение образовавшейся задолженности по старым. Нефть, один из основных экспортных продуктов российской экономики, тоже стала дешеветь.

Нынешний кризис не имеет ничего общего с процессами, происходящими в мировой экономике. Он является результатом того, что США и их союзники ввели против России санкции, не имеющие аналогов в истории финансовой системы, в ответ на войну, развязанную Россией против Украины. Первый удар, как и ожидалось, принял рубль и на сегодняшний день потерял в стоимости 60%. Девальвация национальной валюты ускорила инфляционные процессы. Запрет США на поставки в Россию долларовых купюр усугубляет ситуацию. Этот запрет касается не только правительства России, но и любого физического лица на территории страны. Аналогичный запрет ввел и Евросоюз по наличному евро. В прошлом году российские банки ввезли в страну наличными более 16 млрд долларов США. Поэтому запрет на поставки долларов может усилить валютный шок. Это приведет к дальнейшему обесцениванию национальной валюты и, как следствие, подорожанию импорта.

Правительство пытается вмешаться в текущую ситуацию в основном с помощью инструментов административного запрета, поскольку замораживание значительной части золотовалютных резервов снижает возможности проведения эффективной денежно-кредитной политики. Сразу после санкций Банк России решил запретить брокерам продавать ценные бумаги, если соответствующие поручения им дали иностранные компании или физические лица. Регулятор также ввел новый порядок операций с наличной иностранной валютой для физлиц: ее нельзя будет покупать в ближайшие полгода, а снять с валютного счета или вклада в одном банке можно будет максимум десять тысяч долларов. Сделать это можно будет сразу или в несколько приемов. Если подойти к вопросу через более широкую призму, то дефолт в России уже идет. Уклонение от исполнения ранее взятых на себя обязательств путем вмешательства в одностороннем порядке в договор по вкладам означает дефолт банков. Даже если платеж будет произведен сегодня, нет сомнений, что дефолт произойдет, когда подойдет время следующего платежа - 4 апреля. Потому что с каждым днем санкции будут наносить все более сокрушительный удар по российской экономике.