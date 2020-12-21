Кредитный карантин: платить ли по банковским долгам?

В период пандемии коронавируса предприниматели по всему миру получили серьезный удар

В период пандемии коронавируса предприниматели по всему миру получили серьезный удар. Локдауны привели к закрытию немалого количества предприятий. Компании, которые не смогли адаптироваться, закрывались одна за другой, оставляя после себя невыплаченные долги.

В периоды кризисов доля проблемных кредитов в общем объеме выданных займов поднимается до приблизительно 20%, в развивающихся странах этот показатель может достигать 50%.

Такие выводы сделали аналитики Международного валютного фонда и Европейского центрального банка, которые проанализировали 88 банковских кризиса (глобальные и региональные), чтобы выяснить возможные масштабы проблемы во время пандемии коронавируса.

Правда, иной позиции придерживаются опрошенные Deloitte топ-менеджеры банков Центральной и Восточной Европы. Почти половина из 69 опрошенных считает, что объем проблемных кредитов в последующие 12 месяцев вырастет только на 3%. Главными источниками проблемных кредитов станут компании из туристического, транспортного, строительного секторов, а также секторов недвижимости и транспорта.

При этом реструктуризации долгов потребуют только 5% заемщиков. Такого мнения придерживаются 38% опрошенных, треть опрошенных считает, что реструктуризация понадобится 10-20% заемщикам. Остальные придерживаются цифры в 5-10%.

Чтобы предотвратить рост проблемных кредитов в Еврокомиссии разработали План действий, который призван реформировать законодательство в этой области и дать банкам больше возможности для маневров.

В Азербайджане точных данных по объемам реструктуризации в период пандемии нет, но количество предпринимателей, обратившихся за помощью в той или иной форме, достаточно большое.

Это подтвердил Report председатель правления Unibank Фаиг Гусейнов. Он подчеркнул, что банки прикладывают все усилия, чтобы минимизировать риски для заемщиков и идут к ним навстречу.

"В чем смысл притеснять заемщиков? Если им нечем платить за кредит, то лучше помочь клиенту - продлить период выплат, сделать реструктуризацию, оттянуть выплаты на более поздний срок, когда ситуация улучшится", - отметил он.

По данным Центрального банка Азербайджана, объем просроченных кредитов в январе-октябре 2020 года составил чуть более одного миллиарда манатов. Удельный весь просрочек в общем объеме выданных кредитов составляет 6,8%. Последний раз такой маленький объем просроченных займов был до 2015 года. Но тут нужно понимать, что кредитование сокращается. Хотя в годовом выражении зафиксирован рост где-то на 2%, с начала года кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций сократился на 4,6%, составив около 14,8 миллиарда манатов.

«Банки прикладывают все усилия, чтобы минимизировать риски для заемщиков и идут к ним навстречу» Фаиг Гусейнов Глава Unibank

Другая проблема в том, что статистика не отражает всей текущей ситуации - в апреле банки получили "регулятивные каникулы" для регулирования обязательств предпринимателей, действующих в сферах, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса. Вдобавок, все данные по просрочке кредитов, связанных с пандемией, при отправке в кредитное бюро помечаются отдельно.

Ф.Гусейнов напомнил, что весной был принят комплексный пакет поддержки предпринимателей.

"В данном случае было важно, чтобы период от инициативы до имплементации в условиях кризиса был максимально коротким", - сказал он.

Пакет социально-экономической помощи в объеме 3,5 миллиарда манатов (на июль, без учета выплат осенью и зимой), в рамках которой бизнес и население получили материальную помощь, а также льготы по гарантированию кредитов помогли как минимум частично нейтрализировать негативный эффект от локдауна.

Собеседник агентства также прокомментировал, почему было бы неправильным списывать долги проблемных заемщиков.

"Не стоит забывать, что мы платим проценты по депозитам населения. Мы должны зарабатывать, чтобы возвращать деньги клиентам", - добавил Ф.Гусейнов.

Депозиты - один из главных источников финансирования кредитов. Иными словами, депозит одного клиента является кредитом для другого. Поэтому банкам важно сохранять прибыльность, иначе они не смогут не только выплачивать проценты вкладчикам, но и в целом вернуть средства тех, кто захочет снять свои деньги со счета. В этом плане списать большие объемы кредитных долгов невозможно, потому что это может привести к банкротству банков.

Вместо списания кредитов заемщикам предложили иные варианты помощи. Например, правительство взяло на себя оплату части процентов по бизнес-кредитам, банки ввели льготные периоды для оплаты кредитов, снизили месячные выплаты по кредитам, продлили период выплат, отменили комиссию за обслуживание кредитов, предоставили клиентам бесплатную юридическую помощь, внедрили скидки на различные услуги. Желающие также смогли конвертировать долларовые кредиты в манатные.

Как оказалось, эти меры устроили не всех. Например, некоторые физические лица обращались в аппарат банковского омбудсмена, чтобы им помогли разрешить некоторые проблемы, связанные с неуплатой кредитных долгов. Вместе с тем, аппарат омбудсмена занимается разрешением только спорных вопросов, которые напрямую не отражены в законодательстве. Поэтому все подобные случаи, связанные с периодом пандемии, перенаправлялись в соответствующие органы. В данном случае в Центральный банк страны.

Тем не менее, улучшения общей ситуации можно ожидать уже в следующем году. Такого мнения также придерживается председатель правления Unibank Фаиг Гусейнов. По его мнению, ситуация стабилизируется уже в марте-апреле 2021 года, чему должна способствовать успешная вакцинация.

Это мнение разделяют и многие эксперты, которые считают, что глобальную экономику ожидает U или V-образное восстановление. Почти 58% опрошенных Deloitte банкиров также согласны с этим.

Пока оценить полный ущерб, нанесенный пандемией экономике Азербайджана, сложно. Более ясной, в особенности в банковском секторе, картина станет в следующем году.

Азад Гасанли, финансовый аналитик.