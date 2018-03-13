Корейский кризис на пороге разрешения - Искра, способная разжечь Третью Мировую, угасает - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Ведущие мировые новости связаны вовсе не с вооруженными противостояниями и морем пролитой крови в Сирии, Ираке, Йемене и Афганистане. Случаются на международной арене и обнадеживающие события, на прошлой неделе стало известно о трех таких. А это значит, что конфликтов в мире станет меньше, смерти поубавятся, никто не лишится крова над головой.

Первое такое событие связано с намерением северокорейского лидера Ким Чен Ына пойти на мировую с США и построить двусторонние дипломатические отношения. Свое желание нормализовать отношения с Америкой он изъявил на встрече с южнокорейской делегацией в Пхеньяне.

Второе событие связано с близостью к завершению 59-летнего правления Кастро на Кубе, и наметившийся курс на нормализацию отношений между Вашингтоном и Гаваной. 12 марта на Кубе состоялись парламентские выборы. А уже 19 апреля новый парламент изберет председателя Госсовета и Совета министров Кубы. Предполагается, что новым лидером Кубы станет 57-летний Мигель Мрио Диас-Канель Бермудес. Фидель Кастро руководил страной с 16 февраля 1959 года до 24 февраля 2008 года, на этом посту его сменил брат и соратник Рауль Кастро, который стоит и руля с 24 февраля 2008 года и будет возглавлять страну до 19 апреля 2018 года.

Третья приятная новость связана с официальным визитом, совершенным впервые за последние 18 лет президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Таджикистан. Покойный президент Узбекистана Ислам Каримов в последний был в Душанбе в июне 2000 года, а Эмомали Рахмон совершал визит в Ташкент в январе 1998 года. В рамках визита Ш.Мирзиёева было подписано 27 двусторонних документов. После встречи главы государств заявили, что между их странами не осталось нерешенных вопросов. В результате переговоров между президентами и представителями деловых кругов было принято решение довести торговый оборот между странами до миллиарда долларов.

Напомним, что во время гражданской войны в Таджикистане в 1992-1997-х гг. Узбекистан заминировал свою границу с соседней страной, чтобы пресечь вероятность проникновения на свою территорию вооруженных лиц, прикрывавшихся исламом. В 1992 году Узбекистан в одностороннем порядке приостановил авиарейсы в Таджикистан и ввел визовый режим для граждан соседней страны. Таджикистан, в свою очередь, на различных уровнях выступает с территориальными притязаниями в отношении Узбекистана, поэтому возникли проблемы в реализации региональных проектов по водоснабжению и энергетике, Рогунской ГЭС, строительства алюминиевого завода в Таджикистане, осуществлении инфраструктурных и транспортных проектов. Как следствие всего этого, порядка сотни межправительственных договоренностей, достигнутых в годы независимости, фактически так и остались на бумаге. В 2017 году торговый оборот между этими странами составлял 126 млн. долларов.

Сведения о нормализации отношений между Узбекистаном и Таджикистаном, возможным приходом к власти на Кубе новых сил, безусловно, явились благими вестями для международной общественности, однако, на наш взгляд, наиболее актуальной и важной является новость о возможности нормализации отношений между Северной Кореей и США. Отношения между Ташкентом и Душанбе, Вашингтоном и Гаваной носят больше региональный характер, а нормализация отношений между Северной Кореей и США, ввиду наличия у обеих стран ядерного оружия, представляет глобальную значимость. Кроме того, в американо-северокорейском вопросе больше заинтересованных игроков – Россия, Япония, Китай, Южная Корея, Северная Корея и США.

Таким образом, именно этот вопрос можно назвать событием номер 1 мирового масштаба. 15-17 марта министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гйон Хва проведет в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Стороны обсудят ситуацию на Корейском полуострове, переговоры между Северной и Южной Кореей, а также контакты между Вашингтоном и Пхеньяном.

Напомним, что 5-6 марта помощник южнокорейского лидера Чон Ий Йон и глава Службы нацбезопасности Со Хун провели в Пхеньяне четырехчасовые переговоры с президентом Северной Кореи Ким Чен Ыном. Чон Ин Йон заявил о готовности северокорейского лидера отказаться от ядерных и ракетных испытаний:

"Я заверил президента США Дональда Трампа в приверженности северокорейского лидера процессу безъядерного корейского полуострова. Ким Чен Ын обещал, что не будет проводить ядерные и ракетные испытания".

Судя по распространенной информации, основная цель северокорейского лидера состоит в подписании мирного соглашения с США, налаживании дипломатических отношений и открытии посольства США в Пхеньяне. Северокорейский лидер также изъявил желание встретиться со своим американским коллегой, последний уже ответил согласием на проведение встречи в мае. Место и время исторической встречи будут согласованы. Налаживание ситуации на Корейском полуострове означает в то же время отказ от очередного мирового противостояния.

Спустя 5 лет после завершения Второй мировой войны вспыхнула война между Северной и Южной Кореей, продлившаяся с 25 июня 1950 года по 27 июля 1953 года. Этот конфликт официально все еще не объявлен завершенным.

В Северную коалицию вошли Северная Корея и ее вооруженные силы, китайская армия (официальный Пекин заявил о неучастии китайской армии в конфликте, однако подтвердил вовлечение в это противостояние подразделения под названием "Китайские народные добровольцы", СССР (официально в войне не участвовал, но финансировал Северную коалицию, взяв на себя большую часть обеспечения китайской армии). Многочисленные советские военконсультанты и эксперты были вывезены из Северной Кореи до начала войны, однако в ходе войны все же вернулись под видом корреспондентов ТАСС.

В Южную коалицию вошли Южная Корея, США, Великобритания, силы НАТО в составе миротворческого контингента ООН. Эта война унесла жизни 4,5 млн человек, в том числе 2,5 млн жителей Северной Кореи, 1 млн граждан Южной Кореи, 1 млн китайских солдат и военных, среди которых был и сын Мао Цзе Дуна, а также 302 483 американских и 5 190 турецких солдат, 315 граждан тогдашнего СССР, в том числе 168 офицеров.

Разумеется, приведенные цифры условны, вероятно, масштабы потерь были более существенными. В ту пору между США и СССР шла “холодная война”. Поэтому обе стороны старались скрыть истинный масштаб понесенных потерь, выдавая это за более успешную военную операцию. 6-летняя Вторая мировая война унесла жизни 63 миллионов людей.

Учитывая численность вовлеченных в нее стран, продолжительность и масштабы, Корея понесла наибольшие потери. В этой связи попытка устранить напряженность в отношении Северной Кореи может быть расценена как своего рода устранение причин для начала Третьей Мировой. Нормализация ситуации на Корейском полуострове позволит воссоединиться одной нации, собратьям. Это означает сведение к минимуму, а то и вовсе устранение вероятности разжигания конфликта в этой точке мира.

Так или иначе, мир, который воцарится на Корейском полуострове, станет уроком для всего мира. При наличии воли и желания лидеров стран любой конфликт может быть справедливо улажен. Корея была разделена в результате столкновения интересов, притязаний, ненависти и злобы. Правда, эти моральные качества никто не отменял. США, Россия (правопреемник СССР), Китай, Япония отступать не намерены. B данном вопросе инициативу проявили лидеры двух частей разделенной Кореи. Одобрение этой инициативы остальными сулит полуострову и региону, в целом, светлое будущее. Велика вероятность того, что Китай и Россия потерпят поражение в борьбе за северокорейский рынок, поскольку его захватят южнокорейцы. Не исключено проведение в Южной Корее акций протеста против северокорейского режима.

Однако, судя по всему, вероятность воссоединения Корейского полуострова и нормализации отношений между его жителями растет изо дня на день. В этой связи противники благих намерений радикального Ким Чен Ына изобличат себя. Таким образом, конфликт, оставшийся тяжким бременем в наследие от Второй Мировой, конфликт, развязанный в пору “холодной войны”, близок к своему разрешению. Искра, способная разжечь Третью мировую войну, затухает, 65-летний конфликт на пороге разрешения. Это значит, что при желании можно существовать в мире без войн и кровопролитий.

Настанет такой день и для нагорно-карабахского конфликта и азербайджанские земли будут освобождены без единого выстрела. Об этом свидетельствуют последние события в мире, новости о примирении Южной и Северной Кореи, США и Северной Кореи, Кубы и США, Узбекистана и Таджикистана.